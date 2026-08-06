Зеленский поручил подготовить специальную санкционную операцию против РФ 1 6.08.2026, 19:49

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Украина продолжит ограничение российского ВПК.

Прошло координационное совещание на высшем уровне насчет всех типов санкций против России за войну, развязанную против Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский заметил, что самая главная задача - не давать России времени адаптироваться к ограничениям.

«Видим, что в каждой российской ракете, в каждом дроне, у большинства других видов российского оружия есть критические компоненты из других стран, без которых такого оружия просто не было бы», - говорит президент Украины.

На совещании обсудили также использование Россией станков и технологий, которые Москва точно не смогла создать самостоятельно.

«Нужно больше давления, чтобы ограничивать такие связи государства-агрессора с миром», - уверен Зеленский.

Также президент поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции. Она должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность, а именно - определенные компании в определенных направлениях.

«Каждый из участников совещания получил четкие задачи. Рассчитываю на полное исполнение. Слава Украине!», - резюмировал он.

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