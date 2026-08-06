закрыть
15 августа 2026, суббота, 4:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Немецкая дипломат в Минске в парке Янки Купалы прочла стихотворение белорусского классика

2
  • 6.08.2026, 20:16
  • 2,198
Немецкая дипломат в Минске в парке Янки Купалы прочла стихотворение белорусского классика

А ее муж ответил стихотворением Гейне.

Временная поверенная в делах Германии в Беларуси Катрин аус дем Зиппен вместе с мужем записали трогательное видеообращение к белорусам по случаю последнего месяца лета.

Во время прогулки по минскому парку имени Янки Купалы возле памятника белорусскому песняру они продекламировали стихи на двух языках.

Катрин аус дем Зиппен зачитала на белорусском языке строки из стихотворения Янки Купалы «Лета ты, лета прыгожа-квяцістае, колькі ты ўносіш аздобы з сабой!». В свою очередь, ее муж продекламировал на немецком языке лирическое произведение Генриха Гейне о красоте мира.

Как отмечается в публикации посольства Германии, это стало поэтическим мостом между народами и напомнило об общечеловеческих ценностях и вдохновении, которое творцы разных стран находили в родной природе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук