Немецкая дипломат в Минске в парке Янки Купалы прочла стихотворение белорусского классика 2 6.08.2026, 20:16

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А ее муж ответил стихотворением Гейне.

Временная поверенная в делах Германии в Беларуси Катрин аус дем Зиппен вместе с мужем записали трогательное видеообращение к белорусам по случаю последнего месяца лета.

Во время прогулки по минскому парку имени Янки Купалы возле памятника белорусскому песняру они продекламировали стихи на двух языках.

Катрин аус дем Зиппен зачитала на белорусском языке строки из стихотворения Янки Купалы «Лета ты, лета прыгожа-квяцістае, колькі ты ўносіш аздобы з сабой!». В свою очередь, ее муж продекламировал на немецком языке лирическое произведение Генриха Гейне о красоте мира.

Как отмечается в публикации посольства Германии, это стало поэтическим мостом между народами и напомнило об общечеловеческих ценностях и вдохновении, которое творцы разных стран находили в родной природе.

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