По «делу ЕГУ» зафиксировано 183 факта преследования 1 6.08.2026, 20:49

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Родственникам студентов дают «сутки».

Правозащитники зафиксировали 183 факта преследования студентов, бывших учащихся и их родственников по «делу ЕГУ». Об этом сообщила «Вясна».

«156 из них произошли в Беларуси. Несколько родственников студентов были осуждены по административным делам и получили по 15 суток административного ареста», — отметили правозащитники.

В середине апреля 2026 года Верховный суд Беларуси признал ЕГУ «экстремистской организацией» и запретил его деятельность на территории страны. В самом учреждении это решение назвали незаконным и подчеркнули, что оно не имеет юридической силы в рамках литовского и международного права.

В прокуратуре заявляли, что за обучение, работу или финансовые операции, связанные с ЕГУ, может грозить уголовная ответственность. Согласно официальным объяснениям, оплата обучения или пожертвования могут быть расценены как «финансирование экстремистской деятельности», за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

После признания Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) «экстремистской организацией» силовики начали массовые обыски у студентов, выпускников и их родственников. Поводом для уголовного дела стала даже оплата обучения в ЕГУ начиная с 2016 года, сообщал правозащитный центр «Вясна».

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