закрыть
15 августа 2026, суббота, 4:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп отверг информацию о конфликте с главой Пентагона

3
  • 6.08.2026, 21:14
  • 1,876
Трамп отверг информацию о конфликте с главой Пентагона
Пита Хэгсета

Президент США назвал публикацию WP слухом и обвинил газету в государственной измене.

Информация о том, что Дональд Трамп потребовал от военного министра США Пита Хэгсета объяснить нехватку ракет, не соответствует действительности. Об этом американский президент заявил в Truth Social.

Дональд Трамп отметил заслуги главы Пентагона в операциях при захвате Николаса Мадуро и ведении боевых действий в Иране, который, по его словам, «был уничтожен». «Пит пользуется большим уважением в армии и добился огромных успехов, включая отмену политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и увеличение числа новобранцев до исторически высокого уровня»,— написал он.

О конфликте президента США и главы Пентагона сообщила The Washington Post. Дональд Трамп назвал публикацию слухом и обвинил газету в государственной измене за их «фальшивые публикации».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук