Reuters: Хакеры атаковали десятки крупнейших финансовых компаний США 3 6.08.2026, 22:02

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Они использовали старые приемы.

Хакеры-вымогатели, использующие телефонные звонки для взлома систем, за последний месяц атаковали десятки ведущих финансовых компаний США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Google и информацию, полученную самим агентством.

По данным агентства, хакеры создавали фальшивые интернет-сайты, предназначенные для кражи паролей сотрудников финансовых компаний и частных инвестфондов.

Компания Google в опубликованном в четверг посте в блоге по вопросам хакерских атак не называет компании, подвергшиеся атакам, но указывает названия сайтов, созданных хакерами: Redact, Pink, Helix, Falcon и др. Всего было создано 72 таких сайта.

По данным собственного расследования Reuters, жертвами атак стали в том числе Blackstone, Bridgewater и Apollo Global Management, KKR, Bain Capital, CME и Moody’s.

Google, который отказался комментировать выводы агентства, отметил, что в некоторых случаях компании, которые он не стал называть, выплачивали хакерам выкуп. Агентству не удалось выяснить, какие именно компании это сделали.

Эксперты, опрошенные Reuters, отмечают, что использование хакерами столь низкотехнологичных способов, как телефонные звонки, демонстрирует, что самые старые приемы преступников остаются одними из самых эффективных.

«Заборы стали современными и высокотехнологичными, вот и остается обманом заставить самого охранника открыть ворота,— приводит агентство слова одного из экспертов в области борьбы с киберугрозами Ли Кларка.— Именно человеческий фактор и является причиной того, что проблема приобрела такие масштабы».

Компании, упомянутые Reuters, отказались или еще не успели прокомментировать ситуацию.

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