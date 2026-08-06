Белорусские музыканты снялись в новом сезоне сериала Netflix «1670»
- 6.08.2026, 21:22
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Белорусы играли украинских казаков.
Участники белорусской группы Kasary снялись в третьем сезоне польского комедийного сериала «1670». Они сыграли украинских казаков. Об этом MOST рассказал представитель группы Сергей Долгушев.
Съемки проходили почти год назад под Варшавой. Ранее участники группы уже снимались в одной из польских картин, поэтому их данные находились в базе актеров массовых сцен. Когда белорусам позвонили представители команды «1670», они сразу согласились.
«Я сам люблю этот сериал и не мог поверить, что получится побыть внутри — как раз в сцене „Польша для казаков“», — рассказал Сергей Долгушев.
Белорусы появились в одной из музыкальных сцен третьего сезона. Основные съемки с их участием заняли один день.
«1670» — это польский сатирический комедийный сериал в формате псевдодокументального фильма, выпущенный для Netflix. Первый сезон вышел 13 декабря 2023 года. Действие в сериале происходит в 1670 году в Речи Посполитой.
Главный герой — мелкий шляхтич Ян Павел Адамчевский, владелец половины деревни Адамчиха. Он искренне считает Польшу величайшей державой мира и мечтает войти в историю как самый выдающийся человек своего времени. Однако вместо великих свершений ему постоянно приходится разбираться с семейными ссорами, ленивыми крестьянами, конфликтами с соседом, местной политикой и собственными амбициями.