NSJ: Пора поставить Путина на колени 3 6.08.2026, 20:41

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Как наконец положить конец войне в Украине.

Американские аналитики считают, что рассчитывать на добровольное согласие Путина на прекращение войны не стоит. Реальные переговоры станут возможны лишь тогда, когда Кремль столкнется с военным и политическим поражением, способным изменить баланс сил, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Один из ведущих американских специалистов по России Томас Грэм считает, что огромные человеческие и экономические потери обеих сторон создали «окно возможностей» для мирного соглашения при посредничестве США. Однако, по его мнению, рассчитывать на добровольное согласие Путина на прекращение войны не стоит.

«Путин не принимает решения по Украине на основе рационального анализа выгод и издержек», — пишет издание. Он руководствуется прежде всего идеологией и вопросами собственного политического выживания, поэтому не согласится на компромисс, который сохранит независимость Украины.

Среди факторов, которые способны изменить ситуацию, называются неудачи российской армии, возможное недовольство элит и усиление давления на Крым. Именно этот регион может стать ключевым элементом всей кампании.

«Наиболее вероятный способ поставить Путина на колени — постепенное удушение Крыма», — считают авторы. Если российские военные и гражданское население будут массово покидать полуостров, Москва фактически утратит над ним контроль, а это станет тяжелым стратегическим и политическим ударом по Кремлю.

Подобное развитие событий может подтолкнуть часть российских элит к поиску выхода из войны и попытке изменить руководство страны, чтобы избежать еще более тяжелых последствий для России.

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