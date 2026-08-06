Америка начала всерьез воспринимать инопланетян 11 6.08.2026, 16:22

3,176

США впервые за десятилетия вывели тему НЛО на государственный уровень.

Вашингтон резко усилил внимание к неопознанным аномальным явлениям (UAP, ранее — НЛО). После десятилетий секретности и скепсиса власти начали публиковать архивные материалы, проводить парламентские слушания и создавать специальные структуры для расследования загадочных объектов, замеченных военными и гражданскими свидетелями, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

В мае 2026 года администрация президента США Дональда Трампа распорядилась обнародовать более 450 официальных отчётов, собранных с середины XX века. Ранее Конгресс уже проводил слушания по теме UAP, а в Пентагоне была создана служба AARO, занимающаяся выявлением и анализом подобных объектов.

«Стало ясно, что существуют объекты, которые разведка и Пентагон не могут объяснить», — заявил астрофизик Гарварда Ави Лёб, возглавивший новый научный консультативный совет Белого дома по вопросам UAP.

Особое внимание уделяется случаям, связанным с военной авиацией. Бывший лётчик ВМС США Райан Грейвс рассказал о многочисленных встречах с объектами диаметром от 1,5 до 4,5 метра, которые зависали при сильном ветре, резко меняли направление и приближались к истребителям на опасное расстояние. По его словам, такие эпизоды происходили как у побережья Вирджинии, так и у Флориды.

Однако официальная позиция остаётся осторожной. Директор Специального подразделение Пентагона по изучению неопознанных аномальных явлений (AARO) <>Джон Кослоски подчеркнул, что «для выдающихся утверждений нужны выдающиеся доказательства, а таких доказательств пока нет».

Тем не менее тема перестала быть маргинальной. Опросы показывают, что большинство американцев требует большей прозрачности, а обсуждение UAP всё чаще ведут не только энтузиасты, но и сенаторы, военные, учёные и представители спецслужб. Для США загадочные объекты в небе всё заметнее превращаются из культурного феномена в вопрос национальной безопасности и научного исследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com