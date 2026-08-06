«Белавиа» купила три старых Boeing из Гамбии

«Белавиа» купила три старых Boeing из Гамбии9
- 6.08.2026, 16:50
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Самолеты уже используют на самых востребованных маршрутах.
Для авиакомпании эти самолеты не новые: в отечественном авиапарке и раньше было несколько воздушных судов такого типа, выполняющих рейсы на близкие и средние расстояния, пишет Times.by.
«Расширение авиапарка позволяет увеличить перевозочные возможности авиакомпании, еще более динамично развивать маршрутную сеть, обеспечивать дополнительную гибкость при формировании расписания», — отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.
Все эти самолеты уже введены в эксплуатацию, их внедрение в производственный процесс происходило поэтапно. Теперь воздушные суда используются на наиболее востребованных регулярных и чартерных маршрутах.
Впервые споттеры обратили внимание на возможное пополнение авиапарка «Белавиа» в начале этого лета. Авиационные ресурсы сообщали, что самолеты прибыли в Минск из Гамбии и имеют возраст 12—13 лет.