СБУ раскрыла подробности мощного удара по Ярославскому НПЗ
- 6.08.2026, 17:17
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Одновременно в Керчи повреждены два патрульных корабля ФСБ.
Украинские дроны били по Ярославскому НПЗ и двум кораблям береговой охраны ФСБ в Керчи.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.
СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в российском Ярославле. Предприятие расположено на расстоянии более 700 км от госграницы Украины.
Ярославский НПЗ - одно из пяти крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ мощностью почти 15 млн тонн нефти в год.
Завод производит:
— бензин,
— дизельное топливо,
— авиационный керосин,
— другие стратегически важные нефтепродукты для центральных регионов России и столичной агломерации.
В результате атаки украинских беспилотников на территории предприятия раздалось по меньшей мере шесть взрывов, а в четырех разных частях завода возникли пожары.
По предварительной информации:
— повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что повлекло ее разлив;
— два резервуара охвачены огнем.
Кроме того, повреждены ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, на которых возникли пожары.
Также в результате ударов дронов СБУ по территории порта в Керчи во временно оккупированном Крыму повреждения получили два патрульных корабля проекта 10410 («Светляк») береговой охраны ФСБ РФ:
— «Балаклава»,
— «Керчь».