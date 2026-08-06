СБУ раскрыла подробности мощного удара по Ярославскому НПЗ 6.08.2026, 17:17

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Одновременно в Керчи повреждены два патрульных корабля ФСБ.

Украинские дроны били по Ярославскому НПЗ и двум кораблям береговой охраны ФСБ в Керчи.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в российском Ярославле. Предприятие расположено на расстоянии более 700 км от госграницы Украины.

Ярославский НПЗ - одно из пяти крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ мощностью почти 15 млн тонн нефти в год.

Завод производит:

— бензин,

— дизельное топливо,

— авиационный керосин,

— другие стратегически важные нефтепродукты для центральных регионов России и столичной агломерации.

В результате атаки украинских беспилотников на территории предприятия раздалось по меньшей мере шесть взрывов, а в четырех разных частях завода возникли пожары.

По предварительной информации:

— повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что повлекло ее разлив;

— два резервуара охвачены огнем.

Кроме того, повреждены ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, на которых возникли пожары.

Также в результате ударов дронов СБУ по территории порта в Керчи во временно оккупированном Крыму повреждения получили два патрульных корабля проекта 10410 («Светляк») береговой охраны ФСБ РФ:

— «Балаклава»,

— «Керчь».

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