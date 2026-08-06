Польша намерена обменять МиГ-29 на украинские боевые дроны 4 6.08.2026, 17:55

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Это может стать первым подобным примером военного сотрудничества.

Польша рассматривает возможность передать Украине часть своих истребителей МиГ-29 в обмен не на деньги, а на технологии беспилотников, которые украинские военные успешно применяют в боях против России. Если соглашение состоится, оно может стать первым подобным примером военного сотрудничества между странами НАТО и Киевом, пишет National Security Journal ) (перевод — сайт Charter97.org).

Выгода от сделки будет взаимной. Польша сможет ускорить модернизацию своих ВВС, заменяя советские МиГ-29 на американские F-35 и южнокорейские FA-50, а Украина получит самолеты, уже хорошо знакомые своим пилотам и совместимые с имеющейся инфраструктурой.

«Такое соглашение может стать моделью для новых оборонных сделок, основанных не на денежных выплатах, а на боевом опыте», — пишут авторы. Украинские разработки в сфере FPV-дронов, барражирующих боеприпасов и технологий их производства представляют большой интерес для союзников.

При этом эксперты напоминают, что МиГ-29 не показал высокой эффективности в воздушных боях. «Эти самолеты понесли особенно тяжелые потери и не имеют подтвержденных побед над пилотируемой российской авиацией», — говорится в статье. Поэтому Украине, вероятно, придется адаптировать тактику их применения, сосредоточив усилия на перехвате российских беспилотников и ракет.

Польша уже передавала Украине 12 МиГ-29 в 2023 году, поэтому возможная новая сделка станет развитием уже существующего военного сотрудничества между двумя странами.

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