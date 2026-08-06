закрыть
15 августа 2026, суббота, 4:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко нашел замену уволенному заместителю Карпенкова

2
  • 6.08.2026, 18:04
  • 3,376
Лукашенко нашел замену уволенному заместителю Карпенкова
Николай Карпенков

Замкомандующим внутренними войсками МВД стал полковник Владимир Голубев.

Полковник Владимир Голубев назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел (ВВ МВД) по тылу. Соответствующий указ 6 августа подписал Александр Лукашенко.

Ранее должность заместителя командующего ВВ МВД занимал Виталий Наркевич. Он продержался в кресле четыре года и один месяц. 3 августа 2026 года его уволили в запас с правом ношения формы и знаков различия.

До Наркевича замкомандующего ВВ МВД по тылу был Игорь Татарко. Он ушел со службы по возрасту.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук