Лукашенко нашел замену уволенному заместителю Карпенкова 2 6.08.2026, 18:04

3,376

Николай Карпенков

Замкомандующим внутренними войсками МВД стал полковник Владимир Голубев.

Полковник Владимир Голубев назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел (ВВ МВД) по тылу. Соответствующий указ 6 августа подписал Александр Лукашенко.

Ранее должность заместителя командующего ВВ МВД занимал Виталий Наркевич. Он продержался в кресле четыре года и один месяц. 3 августа 2026 года его уволили в запас с правом ношения формы и знаков различия.

До Наркевича замкомандующего ВВ МВД по тылу был Игорь Татарко. Он ушел со службы по возрасту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com