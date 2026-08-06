Лукашенко нашел замену уволенному заместителю Карпенкова

Лукашенко нашел замену уволенному заместителю Карпенкова2
- 6.08.2026, 18:04
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Замкомандующим внутренними войсками МВД стал полковник Владимир Голубев.
Полковник Владимир Голубев назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел (ВВ МВД) по тылу. Соответствующий указ 6 августа подписал Александр Лукашенко.
Ранее должность заместителя командующего ВВ МВД занимал Виталий Наркевич. Он продержался в кресле четыре года и один месяц. 3 августа 2026 года его уволили в запас с правом ношения формы и знаков различия.
До Наркевича замкомандующего ВВ МВД по тылу был Игорь Татарко. Он ушел со службы по возрасту.