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Белорус нашел в квартире три пистолета

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  • 6.08.2026, 19:07
  • 18,080
Белорус нашел в квартире три пистолета
Иллюстрационное фото

Два из них были немецкими времен Второй мировой войны.

Житель Бобруйска нашел в квартире умершего родственника три старинных пистолета и патроны, сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.

Находке 22-летний парень не обрадовался и позвонил в милицию.

Выяснилось, что дядя бобруйчанина десятилетиями тайно хранил оружие как семейную реликвию, доставшуюся в наследство от его деда.

Изъятое оружие правоохранители отправили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Экспертиза установила, что пистолеты находятся в идеальном боевом состоянии – хоть сейчас стреляй. Более того, представляют историческую ценность.

Два из них оказались немецкими и один – советским: Mauser и Luger времен Великой Отечественной и пистолет Коровина, производство которого в СССР было прекращено перед началом войны.

Оставшиеся экземпляры обычно принадлежали командному составу Рабоче-крестьянской Красной Армии, сотрудникам НКВД и партийным работникам.

Отделом милиции Первомайского района Бобруйска по данному факту проводится проверка.

Судебные эксперты напоминают гражданам, что за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами предусмотрена уголовная ответственность. Лицо, добровольно их сдавшее, от нее освобождается (кроме случаев сбыта).

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