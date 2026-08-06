Белорус нашел в квартире три пистолета

Белорус нашел в квартире три пистолета29
- 6.08.2026, 19:07
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Два из них были немецкими времен Второй мировой войны.
Житель Бобруйска нашел в квартире умершего родственника три старинных пистолета и патроны, сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.
Находке 22-летний парень не обрадовался и позвонил в милицию.
Выяснилось, что дядя бобруйчанина десятилетиями тайно хранил оружие как семейную реликвию, доставшуюся в наследство от его деда.
Изъятое оружие правоохранители отправили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Экспертиза установила, что пистолеты находятся в идеальном боевом состоянии – хоть сейчас стреляй. Более того, представляют историческую ценность.
Два из них оказались немецкими и один – советским: Mauser и Luger времен Великой Отечественной и пистолет Коровина, производство которого в СССР было прекращено перед началом войны.
Оставшиеся экземпляры обычно принадлежали командному составу Рабоче-крестьянской Красной Армии, сотрудникам НКВД и партийным работникам.
Отделом милиции Первомайского района Бобруйска по данному факту проводится проверка.
Судебные эксперты напоминают гражданам, что за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами предусмотрена уголовная ответственность. Лицо, добровольно их сдавшее, от нее освобождается (кроме случаев сбыта).