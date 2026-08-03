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Дроны ударили по ключевому складу Wildberries под Москвой: что известно

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  • 3.08.2026, 8:28
  • 4,542
Дроны ударили по ключевому складу Wildberries под Москвой: что известно

Начался пожар.

Утром 3 августа во Владимирской области дроны атаковали логистический центр Wildberries площадью почти 172 тысячи квадратных метров — это один из крупнейших хабов компании. Объект играл ключевую роль в распределении товаропотока между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России, пишет «Главред».

Как сообщает Telegram-канал «Exilenova+», под удар попал склад Wildberries в Хрястово (Владимирская область РФ).

Координаты центра — 56.050675, 40.125891. Эта точка находится во Владимирской области, к востоку от столичного региона, то есть на одном из основных направлений подвоза товаров в Москву.

В Сети также опубликовали кадры пожара.

Fire Point, украинская компания в сфере оборонных технологий, сообщила, что удар по логистическому хабу был нанесен беспилотниками FP-1. По данным компании, это один из крупнейших объектов Wildberries в Центральной России — после полного ввода в эксплуатацию его вместимость составляет более 120 млн единиц товаров.

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