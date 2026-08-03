В Беларуси установлены новые температурные рекорды 3.08.2026, 9:14

Погода удивляла в Гомельской области.

Три температурных рекорда были зафиксированы 2 августа на метеостанциях Гомельской области на фоне аномально жаркой погоды. Об этом свидетельствует сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета, проведенный «Позіркам».

Новые максимумы дня зарегистрированы в Мозыре, где воздух прогрелся до 35,4 градуса, превысив прежний рекорд 34,3 градуса, установленный в 2014 году. В Брагине температура достигла 34,9 градуса, обновив максимум 34 градуса (2014 год). В Лельчицах столбики термометров поднялись до 33,3 градуса, что выше предыдущего рекорда 31,9 градуса, зафиксированного в 1998 году.

Днем ранее был обновлен исторический максимум для 1 августа: в Бресте температура достигла 36,3 градуса, превысив прежний рекорд 35,2 градуса, установленный в Василевичах в 1936 году.

По прогнозу Белгидромета, 3 августа ожидается небольшое понижение температуры: днем воздух прогреется до 23–29 градусов, по югу — до 30–33 градусов. Однако уже с 4 августа жара вновь усилится. Синоптики прогнозируют 24–31 градус, по южной половине страны — 32–36 градусов, а 5 августа температура составит от 28 градусов на севере до 38 градусов на юге.

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