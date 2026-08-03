«Там всё горит»: ВСУ подожгли университет, где разрабатывали БПЛА 3 3.08.2026, 9:11

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Удар по Белгороду.

В ночь на понедельник, 3 августа, в Белгороде после атаки беспилотников произошел пожар в Белгородском государственном технологическом университете (БГТУ им. В.Г. Шухова).

Об этом сообщает российское издание Astra со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в этом университете разрабатывали и испытывали беспилотники. В частности, в БГТУ проектировали автоматизированную систему управления БПЛА на базе микропроцессора Миландр. При этом в вузе утверждали, что разработка имеет гражданское назначение и может использоваться для мониторинга линий электропередачи и теплотрасс, а также для аэрофотосъемки.

Летом 2026 года университет объявил о наборе школьников на летние смены по курсу разработки беспилотников, пишет Astra.

Российские власти пока не сообщали о последствиях атаки. В то же время в течение ночи оперативный штаб Белгородской области несколько раз предупреждал об угрозе атак беспилотников.

В ночь на 25 июля российский Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. В городе возникли пожары на территории логистических складов и объектов энергетической инфраструктуры.

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