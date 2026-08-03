Важные сигналы Александр Левченко

3.08.2026, 8:35

1,792

Кризис российской экономики усиливается.

Длительная война против Украины и просчёты экономической политики Кремля привели к резкому ухудшению финансового состояния российского корпоративного сектора. В первом полугодии 2026 года в России зафиксирован стремительный рост корпоративных банкротств. По данным СМИ, количество компаний, официально признанных неплатёжеспособными, увеличилось на 10,8% и достигло 3,55 тыс., тогда как число процедур наблюдения в отношении предприятий выросло на 20,9% — почти до 3 тыс.

Причины этой тенденции носят системный характер и являются следствием накопленного финансового давления на бизнес в течение 2024–2025 годов. Высокая ключевая ставка Центрального банка РФ существенно повысила стоимость кредитных ресурсов и спровоцировала острый дефицит ликвидности. Одновременно росли налоговая нагрузка, расходы на оплату труда и инфляционные издержки. В результате значительная часть предприятий утратила финансовую устойчивость и исчерпала ранее сформированные резервы.

Во втором квартале 2026 года ситуация резко ухудшилась. Количество корпоративных банкротств выросло ещё на 21%, а новых процедур наблюдения — почти на 25%, что свидетельствует о переходе кризиса неплатёжеспособности в активную фазу. Одновременно существенно изменилась и модель поведения самого бизнеса. По информации Федерального ресурса, число уведомлений о намерении добровольно инициировать процедуру банкротства увеличилось на 43% по сравнению с 2025 годом и на 83% — по сравнению с 2024 годом. Это свидетельствует о том, что всё больше компаний выбирают контролируемое само банкротство как механизм минимизации убытков и избежания рисков субсидиарной ответственности.

Фундаментальные причины нынешнего кризиса напрямую связаны с войной против Украины. Беспрецедентное наращивание военных расходов привело к перегреву финансовой системы и ускорению инфляции. Ещё в конце 2024 года Центральный банк РФ был вынужден повысить ключевую ставку до фактически заградительного уровня — 21% годовых. Для гражданской экономики это означало резкое удорожание кредитования, фактическое сворачивание ипотечного финансирования и существенное сокращение потребительского спроса. Именно совокупность этих факторов сформировала масштабный кризис ликвидности, который в полной мере проявился в 2026 году. Бизнес, лишённый доступа к доступному финансированию и обременённый всё более высокой налоговой нагрузкой, исчерпал собственные финансовые резервы. Дополнительным ударом стало повышение базовой ставки НДС до 22% и отмена льготных страховых взносов для малого бизнеса, что практически ликвидировало остатки рентабельности у значительного числа предприятий.

Особенно уязвимым оказался сектор малого и среднего предпринимательства. Компании, которые ранее работали на грани рентабельности, были вынуждены либо перейти в теневой сектор, либо резко повысить цены на свои товары и услуги. При отсутствии доступа к кредитным ресурсам и в условиях изъятия значительной части оборотных средств вследствие усиления фискальной нагрузки предприниматели фактически утратили возможность покрывать кассовые разрывы. В таких условиях банкротство всё чаще становилось единственным способом прекратить накопление долговых обязательств. Иллюзия устойчивости, которая ещё сохранялась в 2025 году, окончательно исчезла после исчерпания финансовых резервов бизнеса. Массовые банкротства стали индикатором глубокого структурного кризиса, охватившего целые отрасли российской экономики.

Фискальные органы стремятся максимально быстро наложить арест на активы должников, пока они не утратили стоимость или не были выведены собственниками. Такая практика практически лишает компании возможностей для финансового оздоровления или добровольной реструктуризации долгов. В этих условиях владельцы предприятий всё чаще отказываются от попыток спасти бизнес и самостоятельно инициируют процедуру банкротства.

Системный экономический кризис всё заметнее проявляется и в сфере туризма. В первом полугодии 2026 года в России прекратили деятельность около 2,7 тыс. туристических компаний — на 52,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Основной причиной стало резкое сокращение спроса на туристические услуги. Внутренний туризм теряет популярность, тогда как международные направления не смогли компенсировать спад. Даже те потребители, которые продолжают путешествовать, всё чаще выбирают более дешёвые предложения, что существенно сокращает доходы туристических агентств. По данным Travelata.ru, в первом полугодии 2026 года количество забронированных пакетных туров по территории России сократилось на 31%. Расчёты операторов на увеличение спроса на зарубежный отдых также не оправдались. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке продажа туров в ряд стран была фактически прекращена, а авиасообщение существенно ограничено. Туроператоры были вынуждены возвращать клиентам средства за отменённые поездки, что, по оценкам экспертов, могло обойтись отрасли более чем в 19 млрд рублей. Позднее аналогичные финансовые потери возникли вследствие массовых отмен поездок в оккупированный Крым и Сочи.

Дополнительным фактором углубления экономического кризиса стало резкое удорожание логистики. По сообщениям СМИ, стоимость автомобильных грузоперевозок в России выросла на 28,8% в годовом выражении и на 17,5% только с конца мая. Основной причиной стал острый дефицит топлива, который вынудил перевозчиков сокращать маршруты и тратить всё больше времени в очередях на автозаправочных станциях. На отдельных направлениях тарифы увеличились более чем в полтора раза. Логистические компании всё чаще отказываются от дальнемагистральных перевозок, переориентируясь на городские и пригородные маршруты, где риск остаться без топлива ниже. Одновременно количество заявок на экспортные перевозки во втором квартале сократилось на 19%.

Серьёзным ударом по сектору электронной коммерции стали атаки украинских дальнобойных беспилотников на логистическую инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. По сообщениям СМИ, значительные повреждения получили распределительные центры компании в Электростали, Котовске и других городах. В результате в критическом финансовом положении оказались тысячи предпринимателей, реализовывавших свою продукцию через платформу. По экспертным оценкам, было повреждено около 15% складских площадей. При этом ни базовая программа компенсации Wildberries, ни добровольное страхование не предусматривали возмещения ущерба, причинённого ударами беспилотников, что фактически переложило всё финансовое бремя на продавцов. Особенно ощутимой стала потеря распределительного центра в Электростали, который являлся вторым по масштабам логистическим узлом Wildberries в России. Через этот комплекс ежедневно проходила значительная часть из более чем 20 млн заказов компании. Его утрата привела к существенному увеличению сроков доставки, масштабным финансовым потерям и дестабилизации работы всей логистической сети.

По имеющимся оценкам, только удары по логистическим хабам Wildberries в Котовске и Электростали нанесли ущерб, превышающий 100 млрд рублей. Были утрачены товарные запасы тысяч продавцов, которые практически мгновенно остались без оборотного капитала. Отсутствие эффективного механизма компенсации поставило под угрозу дальнейшее существование значительной части малого бизнеса, вовлечённого в сферу электронной коммерции. Вместо этого государственная поддержка ограничилась лишь возможностью отсрочки кредитных платежей на шесть месяцев, что не компенсирует потери предпринимателей, фактически оставшихся без товаров, оборотных средств и источников дохода.

Война, развязанная Кремлём против Украины, стала одним из ключевых факторов углубления экономического кризиса в России и привела к массовому сворачиванию предпринимательской деятельности. По сообщениям СМИ, согласно данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в первом полугодии 2026 года количество регистраций новых коммерческих предприятий в РФ сократилось до самого низкого уровня за последние 17 лет. За шесть месяцев было зарегистрировано лишь 66,7 тыс. новых компаний, что на 23,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Снижение предпринимательской активности продолжается уже третий год подряд. Одновременно за этот период прекратили деятельность 118,7 тыс. предприятий, то есть количество ликвидированных компаний почти в 1,8 раза превысило число новых регистраций.

Темпы инфляции в ряде российских регионов продолжают ускоряться. Особенно стремительно дорожало топливо: в Севастополе его стоимость в годовом выражении выросла почти на 80%, в Республике Тыва — более чем на 65%, на Камчатке — на 18,5%. В целом существенное ускорение роста цен на топливо было зафиксировано в 49 регионах России.

Помимо резкого увеличения логистических издержек, инфляционное давление усиливали девальвация рубля и подорожание услуг связи. По данным российского регулятора, в течение июня курс рубля снизился на 10%, что автоматически увеличило расходы на импортные товары и комплектующие. Дефицит бензина также вызвал резкое подорожание сжиженного углеводородного газа, розничная цена которого выросла ещё на 12%.

Острый дефицит нефтепродуктов в России и последующий рост цен на топливо стали следствием регулярных ударов украинских беспилотников по ключевым российским нефтеперерабатывающим предприятиям в ответ на российскую агрессию против Украины. Российские власти несут прямую ответственность за углубление топливного кризиса и ускорение инфляционных процессов, поскольку именно развязанная Кремлём война стала основным фактором дестабилизации внутреннего рынка. Приоритетное направление финансовых ресурсов на финансирование военных нужд вместо поддержки гражданской экономики усиливает инфляционное давление. Это свидетельствует об углублении структурных дисбалансов российской экономики и ограниченной способности властей обеспечивать макроэкономическую стабильность и защищать экономические интересы населения.

Александр Левченко, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com