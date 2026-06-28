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Путин впервые прокомментировал кризис с бензином

  • 28.06.2026, 21:23
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Путин впервые прокомментировал кризис с бензином

Диктатор отметил, что на АЗС наблюдаются очереди.

Глава государства-агрессора РФ Владимир Путин впервые признал, что в России начались проблемы с бензином после ударов украинских дронов по НПЗ. Он утверждал, что запрет на экспорт бензина ввели «в интересах отечественных потребителей».

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля в воскресенье, 28 июня, по итогам совещания по вопросам обеспечения топливом российских регионов.

Путин отметил, что на АЗС наблюдаются очереди, а нужные марки бензина «не всегда можно найти».

«В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Также рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива», — сказал Путин.

При этом он сослался на справку, якобы предоставленную ему российским Министерством энергетики, и заявил, что «запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года». По словам Путина, снижение составляет «всего 4 процента».

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