Движение в сторону Москвы перекрыто: атакован один из крупнейших НПЗ России 3 28.06.2026, 8:37

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НПЗ «Славнефть-ЯНОС» является одним из пяти крупнейших предприятий такого типа в РФ.

Утром в воскресенье, 28 июня, беспилотники достигли Ярославской области России, где под атакой оказался административный центр региона. В сети пишут о возможном попадании по важному объекту нефтяной инфраструктуры РФ, передает «Фокус».

По предварительным данным, беспилотники, возможно, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле. Об этом сообщили OSINT-каналы.

«Ярославль, атакован НПЗ», — пишут аналитики.

На кадрах, распространяемых в сети, видно, как на месте удара поднимается дым. Вероятно, удар пришелся по территории местного НПЗ «Славнефть-ЯНОС», предполагают мониторинговые каналы. В районе предприятия были слышны взрывы.

Стоит отметить, что на момент публикации официальных подтверждений атаки на НПЗ не поступало. Однако губернатор региона Михаил Евреев около 06:00 часов воскресенья предупредил, что в Ярославской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Через некоторое время Евраев написал, что Ярославская область подвергается атаке беспилотников. На фоне обстрела местным властям пришлось перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбирайте маршрут, обходя этот участок», — призвал губернатор местных жителей.

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» является одним из пяти крупнейших предприятий такого типа в России. Ежегодно оно перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти. Предприятие считается важной составляющей обеспечения логистики российской армии.

Стоит отметить, что в ночь на 28 июня дроны также атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани: на объекте вспыхнул масштабный пожар.

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