NYT: Путин прячется от украинских дронов 2 13.08.2026, 23:44

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Глава Кремля передвигается на бронепоезде и гоняет «фейковые» президентские кортежи.

Путин стал передвигаться на бронепоезде. А также пускать фейковые президентские кортежи, чтобы укрыться от украинских дронов. Об этом пишет The New York Times.

Обозреватели отмечают, что российское телевидение уже давно использует так называемые консервы. Это заранее снятые ролики с Путиным, которые преподносятся как свежие новости. А охрана диктатора изобретает все новые способы, чтобы спрятать его от украинских дронов, которые бьют практически по всей европейской части РФ и прилетают даже в Западную Сибирь.

Кроме того, все чаще используются ложные сообщения о местонахождении хозяина Кремля.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, во время визита в Новосибирск Путин неожиданно прилетел на старом Ил-96 RA-96020, который раньше использовали как самолет-дублер и поднимали в воздух для маскировки маршрута президента.

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