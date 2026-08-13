«Путин мог сменить самолет из-за угрозы атаки» 6 13.08.2026, 19:49

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Генерал СБУ оценил необычный маневр Кремля.

Во время визита в Новосибирск Путин неожиданно прилетел на старом Ил-96 RA-96020, который раньше использовали как самолет-дублер и поднимали в воздух для маскировки маршрута президента.

Почему Путин мог пересесть на старый самолет-дублер? Что может стоять за таким решением? Такие вопросы сайт Charter97.org задал генерал-майору СБУ в запасе Виктору Ягуну :

— Сам факт использования RA-96020 заслуживает внимания. Но здесь важно отделять то, что действительно подтверждено, от возможных версий и интерпретаций.

Путин действительно находился в Новосибирской области 10–11 августа 2026 года. Данные авиационного мониторинга фиксировали Ил-96-300ПУ RA-96020 в Новосибирске 10 августа и его вылет оттуда 11 августа. На опубликованных кадрах прибытия, как сообщали СМИ, также был замечен именно этот бортовой номер.

Однако называть RA-96020 просто «старым самолетом» не совсем правильно. Он был построен в 2012 году и изначально создавался как Ил-96-300ПУ(М1), то есть специальный президентский самолет с функциями воздушного пункта управления. Раньше он уже использовался для перевозки Путина, а позже — как резервный или сопровождающий борт.

Поэтому речь, скорее всего, идет не о случайном выборе старого самолета, а о возвращении в активную президентскую схему одного из бортов предыдущего поколения.

Самая логичная версия — изменение или усложнение протоколов безопасности.

Во-первых, использование нескольких однотипных Ил-96 в разных ролях — основного, резервного и сопровождающего — создает дополнительную неопределенность для внешнего наблюдения. Это усложняет анализ маршрутов по данным ADS-B, фотографиям, активности аэродромов и истории предыдущих полетов. Для системы охраны главы государства это вполне логичный способ противодействовать OSINT-разведке и планированию возможной атаки. RA-96020 уже использовался подобным образом. Например, в декабре 2022 года он вылетал из Внуково вскоре после другого президентского Ил-96, на котором Путин направлялся в Минск. Тогда это также рассматривали как возможный элемент маскировки маршрута.

Во-вторых, нельзя исключать и более простое объяснение: ротацию президентского авиапарка, техническое обслуживание других бортов, проверку готовности резервных экипажей и специальной аппаратуры. Поэтому делать вывод, что Путин получил информацию о подготовке покушения и срочно сменил самолет, только на основании бортового номера было бы необоснованно.

В-третьих, большое значение имеет индекс «ПУ» — «пункт управления». RA-96020 оборудован системами специальной и защищенной связи для высшего государственного руководства. В условиях войны возможность поддерживать непрерывную связь и управление в кризисной ситуации имеет намного большее значение, чем во время обычной президентской поездки.

Однако открытых и надежно подтвержденных данных о том, что во время именно этого полета самолет действительно использовался для оперативного управления войсками или ядерными силами, нет. Поэтому наиболее взвешенный вывод такой: версия о сознательной ротации бортов с целью усложнить наблюдение, OSINT-анализ и подготовку возможной атаки выглядит вполне правдоподобно. Но на сегодняшний день это все же аналитическая версия, а не доказанный факт.

— Может ли самолет Путина, оборудованный как воздушный пункт управления, быть законной военной целью для Украины?

— При определенных обстоятельствах — да. Но не автоматически только потому, что на его борту находится Путин.

По нормам международного гуманитарного права военным объектом может считаться объект, который по своей природе, местонахождению, назначению или фактическому использованию вносит эффективный вклад в военные действия, а его уничтожение, захват или нейтрализация в конкретных обстоятельствах дает определенное военное преимущество.

Если Ил-96-300ПУ фактически выполняет функции воздушного командного пункта — обеспечивает боевое управление вооруженными силами, передачу приказов, защищенную связь с командными структурами или является элементом системы военного управления, — тогда аргументы в пользу признания такого самолета военным объектом становятся очень серьезными.

В таком случае решающим является не то, кому принадлежит самолет и кого он перевозит, а его функциональная роль в системе военного управления. Более того, сама конструкция и назначение самолета с индексом «ПУ» могут иметь значение для правовой оценки. Если он специально создан и оборудован для выполнения командно-штабных функций, его возможный статус военного объекта может определяться не только тем, как он используется в конкретный момент, но и его назначением.

Вместе с тем перед любым ударом международное гуманитарное право требует максимально возможной проверки цели, оценки обстоятельств и соблюдения принципов различения, пропорциональности и предосторожности.

Здесь есть еще один принципиально важный момент: правовой статус самолета и правовой статус Путина — это не одно и то же.

Президент РФ по российской Конституции является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами. Но сам по себе этот титул еще не означает автоматически, что человек всегда и при любых обстоятельствах является законной целью для нападения. В международном гуманитарном праве необходимо отдельно оценивать принадлежность человека к вооруженным силам, его функцию и конкретное участие в военных действиях.

Поэтому вопрос о личном правовом статусе Путина в контексте возможной атаки требует отдельной правовой оценки и не может решаться только на основании занимаемой им должности.

С самолетом ситуация несколько иная. Чтобы самолет был признан военным объектом, не обязательно доказывать, что каждый человек на его борту является законной целью. Если сам воздушный пункт управления соответствует критериям военного объекта, он может быть такой целью независимо от статуса отдельных пассажиров. При этом наличие гражданских лиц на борту должно учитываться при оценке пропорциональности и необходимых мер предосторожности.

Иными словами, обычный президентский VIP-самолет только потому, что в нем летит Путин, автоматически военной целью не становится.

А вот специализированный Ил-96-300ПУ, который точно идентифицирован и реально используется как воздушный пункт военного управления, потенциально может соответствовать критериям законного военного объекта. Именно здесь возникает принципиальный момент: чем сильнее президентский самолет интегрирован в систему управления вооруженными силами, чем больше он выполняет функции командного пункта и узла защищенной связи, тем слабее аргумент о том, что это исключительно гражданский VIP-транспорт.

Сам факт нахождения такого самолета в воздушном пространстве РФ также не дает ему автоматического иммунитета от действия норм международного гуманитарного права. Однако любая конкретная операция должна соответствовать принципам различения военных и гражданских объектов, военной необходимости, пропорциональности и предосторожности.

Если сформулировать максимально коротко: «самолет Путина» — не автоматически законная военная цель. Но точно идентифицированный воздушный пункт военного управления РФ, который фактически используется для управления войсками, потенциально может быть законным военным объектом. Решающее значение имеет его реальная функция и назначение, а не только фамилия пассажира.

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