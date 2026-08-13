Newsweek: Украина получила настоящий козырь 3 13.08.2026, 20:07

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Киев смог извлечь уроки из Курской операции.

С момента операции Сил обороны Украины в Курской области прошло почти два года, и за это время позиция Киева существенно изменилась. Об этом пишет Newsweek.

Издание напоминает, что в феврале 2025 года российским войскам удалось почти полностью вытеснить украинские силы из Курской области. На этом фоне состоялся первый визит Владимира Зеленского к тогда недавно избранному президенту США Дональду Трампу. Встреча завершилась публичным конфликтом между лидерами.

Теперь ситуация выглядит иначе. В преддверии визита американских переговорщиков Киев, по оценке журналистов, находится в значительно более сильной позиции. Хотя вероятность достижения мира в ближайшее время Newsweek оценивает как «мизерную», успехи Украины в нанесении дальних ударов по российской территории могут помочь Киеву заручиться поддержкой Трампа для усиления давления на Москву.

Журналисты отмечают, что операция в Курской области изначально должна была изменить ход войны в пользу Украины. Однако в итоге она завершилась «ужасающим поражением»: украинским силам пришлось отступить из региона. Как пишет издание, как военные, так и гражданские критиковали операцию, считая ее «нелогичной» и «не стоящей понесенных потерь».

Вместе с тем Украина, по мнению Newsweek, смогла извлечь уроки из Курской операции и теперь располагает новым инструментом давления, который не требуется захватывать, снабжать и удерживать. Речь идет о кампании дальнобойных ударов по территории России.

Издание ссылается на данные независимого мониторингового центра ACLED, согласно которым в июле украинские силы нанесли по России в три раза больше ударов, чем в январе.

При этом журналисты предупреждают, что после осенних выборов Россия может объявить новую частичную мобилизацию. Каким бы значительным ни было технологическое преимущество Украины в нанесении ударов на дальние расстояния, оно не способно компенсировать нехватку личного состава, обеспечить перехват баллистических ракет или остановить Москву от дальнейшего привлечения людей на фронт.

Тем не менее именно дальнобойная кампания может стать для Киева дополнительным козырем на следующей встрече Зеленского и Трампа. Украина может использовать свои успехи, чтобы добиваться от США поставок дополнительных ракет для систем Patriot, финансовой помощи и более активной политической поддержки.

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