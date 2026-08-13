«Перебор конкретный»: белорус возмутился ценой на популярную ягоду 7 13.08.2026, 20:12

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Некоторые дары лета уже впору записывать в деликатесы.

Ягодный сезон в Беларуси продолжается: одни плоды уже отходят, другие как раз начинают созревать. Однако некоторые ценники на ягоды способны напрочь отбить аппетит, пишет tochka.by.

Одно из таких предложений заметил пользователь Threads. За килограмм ягод продавец просил 55 рублей, что сильно удивило белоруса.

«Фермеры, это действительно такая редкая или сложная ягода? В моем детстве они падали на землю, и никто особо не ел. Но 55 рублей за 1 кг в августе? Я что-то не знаю?» — написал он.

Фото: Threads

Судя по описанию, автор публикации принял ягоды за шелковицу. Однако комментаторы быстро его поправили: на фотографиях была другая ягода.

«Это ежевика, а вы про шелковицу говорите. Но и для ежевики перебор конкретный», — заметил один из пользователей.

Почему цена такая высокая

В комментариях несколько человек попытались объяснить, откуда мог взяться столь высокий ценник.

«Ягода прекрасная, но вот вымерзло 100% на плантации. Отсюда и цена такая у фермеров — на выжившую», — написал один из участников обсуждения.

Другой пользователь подтвердил, что проблема затронула многих производителей. По его словам, ежевики сейчас действительно мало, однако даже с учетом этого 55 рублей за килограмм — слишком высокая цена.

«У нас на опт забирают по 12, здесь, конечно, оверпрайс», — подчеркнул он.

Большинство пользователей с такой оценкой согласились. В комментариях они не скрывали удивления:

«Это в каких рублях? В РБ? Они совсем ку-ку???? Не такая она и вкусная».

«Ужас. Это чересчур».

«Это ежевика садовая. И она не может в сезон столько стоить».

«Я покупала у местного фермера несколько раз. Огромная, сладкая, с доставкой на дом. 11 рублей за 1 кг».

«Я живу в РБ и ежевику продают 0,5-литровыми баночками. 5 рублей. Берут у кого крупная. На фото мелкая, больше похожа на черную малину. И даже малина столько не стоит. Я в Гомельской области. У нас таких цен нет».

«Да, вкусная, но не на 55 рублей».

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