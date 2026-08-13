В Севастополе ликвидировали экс-командира подводной лодки «Запорожье», предавшего Украину 14 13.08.2026, 20:38

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В Крыму, возможно, взорвали предателя Шагеева / Коллаж УНИАН

фото @Tsaplienko

(Обновлено) Взрывное устройство могло быть заложено в мусорный бак.

Во временно оккупированном Севастополе на проспекте Столетова произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погиб бывший командир единственной украинской подводной лодки «Запорожье» Роберт Шагеев, сообщает УНИАН.

По данным Z-каналов, мужчина спускался по лестнице на улице, когда рядом сработало взрывное устройство. Российские пропагандистские ресурсы утверждают, что устройство могло быть заложено в мусорный бак, а также сообщают о задержании женщины, которая якобы активировала взрывчатку.

По данным канала «Крымский ветер», в Севастополе взорвали бывшего военного подводника. Впоследствии на российских ресурсах появилась информация о ликвидации Роберта Шагеева. Информация требует подтверждения.

Кто такой Роберт Шагеев

Роберт Шагеев – бывший офицер Военно-морских сил Украины и командир подводной лодки «Запорожье». В марте 2014 года, во время оккупации Крыма Россией, его подразделение находилось в Севастополе.

Еще 12 марта 2014 года Шагеев публично заявлял, что экипаж подводной лодки останется верным Украине. По его словам, российская сторона к тому моменту уже несколько раз требовала от моряков перейти на ее сторону.

Однако 21 марта 2014 года ситуация изменилась. Российские военные захватили «Запорожье», а Шагеев перешел на службу в российский флот. Украинские источники впоследствии называли его предателем и сообщали о розыске за дезертирство.

В 2016 году украинские СМИ сообщали, что Шагеев после перехода на сторону России получил командную должность в российском Черноморском флоте. В частности, «Думская» писала, что он стал командиром дизель-электрической подводной лодки Б-268 «Великий Новгород».

Его имя также фигурировало в списках крымских военнослужащих, которых украинская сторона считала предателями после оккупации полуострова.

Обновлено: информация подтвердилась

Информацию о том, что в Севастополе ликвидировали экс-командира украинской подводной лодки «Запорожье» Роберта Шагеева, подтвердили несколько украинских и российских телеграм-каналов.

«В Севастополе, предварительно, ликвидировали экс-командира украинской подводной лодки «Запорожье» Роберта Шагеева. Взрывчатка была заложена в урну в жилом секторе и сработала, когда двое мужчин проходили мимо. В 2014 году Шагеев предал Украину и перешел на сторону России. Мужчина погиб на месте», — сообщил телеграм-канал INSIDER UA.

Эту же информацию подтвердил телеграм-канал Supernova+. Он добавил, что исполнитель взрыва — женщина.

Как сообщает телеграм-канал 112, который связывают с российскими силовиками, взрыв произошел в сквере за жилым массивом на Столетовском проспекте. По предварительным данным, взрывное устройство могло находиться в урне или под скамейкой. Оно сработало рядом с Шагеевым, который от полученных травм погиб на месте.

По данным NV.ua, в 2014 году Шагеев нарушил украинскую присягу, перешел на сторону России и стал командиром российской подводной лодки.

В Управлении Федеральной службы безопасности России подтвердили гибель российского военного.

«В результате взрыва в Севастополе погиб военнослужащий Минобороны РФ. Задержанная за взрыв исполняла задание спецслужб Украины», — цитирует спецслужбу ТАСС.

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