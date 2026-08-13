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Трэвис Келси рассказал о свадьбе с Тейлор Свифт

  • 13.08.2026, 13:05
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Трэвис Келси рассказал о свадьбе с Тейлор Свифт
Фото: Christopher Polk/Variety

Спортсмен также поделился своей детской мечтой.

Звезда НФЛ Трэвис Келси впервые подробно высказался о свадьбе с Тейлор Свифт, назвав торжество одним из самых ярких событий своей жизни, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Свадьба была лучшей ночью в моей жизни. Я благодарен всем, кто пришел, чтобы отпраздновать этот день вместе с нами», — сказал Келси.

Свифт и Келси поженились 3 июля в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден». Церемонию провел актер Адам Сэндлер. На свадьбе присутствовали около тысячи гостей, среди которых были Селена Гомес, Джулия Робертс, Эд Ширан, Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Брэдли Купер и Джиджи Хадид. На праздничном вечере выступили Пол Маккартни, Стиви Никс и Тим Макгроу.

Особое значение для Келси имел сам выбор места. Спортсмен рассказал, что с детства мечтал попасть в «Мэдисон-сквер-гарден» на матч «Нью-Йорк Никс», а в итоге впервые оказался там в качестве жениха.

«Было круто осуществить детскую мечту и оказаться на этой арене — мекке всех спортивных площадок. И еще круче было пожениться там», — признался Келси.

Пара приложила большие усилия, чтобы сохранить церемонию в тайне. Приглашения содержали индивидуальные водяные знаки, а гости подписывали соглашения о неразглашении.

По словам Келси, несмотря на огромный интерес публики, им удалось провести «идеальный» и максимально личный праздник.

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