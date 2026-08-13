Трэвис Келси рассказал о свадьбе с Тейлор Свифт
- 13.08.2026, 13:05
- 2,458
Спортсмен также поделился своей детской мечтой.
Звезда НФЛ Трэвис Келси впервые подробно высказался о свадьбе с Тейлор Свифт, назвав торжество одним из самых ярких событий своей жизни, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
«Свадьба была лучшей ночью в моей жизни. Я благодарен всем, кто пришел, чтобы отпраздновать этот день вместе с нами», — сказал Келси.
Свифт и Келси поженились 3 июля в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден». Церемонию провел актер Адам Сэндлер. На свадьбе присутствовали около тысячи гостей, среди которых были Селена Гомес, Джулия Робертс, Эд Ширан, Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Брэдли Купер и Джиджи Хадид. На праздничном вечере выступили Пол Маккартни, Стиви Никс и Тим Макгроу.
Особое значение для Келси имел сам выбор места. Спортсмен рассказал, что с детства мечтал попасть в «Мэдисон-сквер-гарден» на матч «Нью-Йорк Никс», а в итоге впервые оказался там в качестве жениха.
«Было круто осуществить детскую мечту и оказаться на этой арене — мекке всех спортивных площадок. И еще круче было пожениться там», — признался Келси.
Пара приложила большие усилия, чтобы сохранить церемонию в тайне. Приглашения содержали индивидуальные водяные знаки, а гости подписывали соглашения о неразглашении.
По словам Келси, несмотря на огромный интерес публики, им удалось провести «идеальный» и максимально личный праздник.