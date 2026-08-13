Из-за двух квартир минчанина поспорила родственница и министерство 4 13.08.2026, 13:15

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Необычный случай разбирал суд.

Суд Заводского района Минска признал за одним из министерств право собственности на две столичные квартиры, которые умерший мужчина завещал еще при жизни.

Его двоюродная сестра пыталась оспорить завещание, утверждая, что родственник в момент его подписания не мог понимать значение своих действий, однако суд с этим не согласился. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Мужчина умер в январе 2024 года. После его смерти открылось наследство на две квартиры — на улицах Уборевича и Краснослободской.

Как выяснилось, за два года до смерти он обратился к нотариусу и составил завещание, по которому недвижимость должна была перейти одному из учреждений.

В июле 2025 года двоюродная сестра умершего подала заявление о принятии наследства, однако нотариус отказал ей в выдаче свидетельства.

Тогда женщина обратилась в суд. Она просила признать завещание недействительным и настаивала, что на момент его составления мужчина не мог понимать значение своих действий и руководить ими.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдал органическим расстройством личности и синдромом зависимости от алкоголя. Однако эксперты не смогли однозначно ответить, лишали ли эти заболевания его способности понимать свои действия именно в момент подписания завещания.

Эксперт в суде пояснила, что такие расстройства сами по себе обычно не означают, что человек не способен осознавать свои действия. Лечащий врач, соседи и нотариус также рассказали, что в тот период мужчина находился в ясном сознании и признаков неадекватного поведения у него не замечали.

В итоге суд отказал двоюродной сестре в требовании признать завещание родственника недействительным.

Одновременно суд удовлетворил требования одного из министерств о признании его принявшим наследство. Ведомство пропустило установленный срок, поскольку до получения извещения нотариуса не знало и не должно было знать об открытии наследства. Уведомление министерство получило только 12 сентября 2025 года, после чего обратилось в суд в течение шести месяцев.

Суд признал причину пропуска срока уважительной и закрепил за министерством право собственности на обе квартиры в порядке наследования по завещанию.

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