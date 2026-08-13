Премьер Латвии: 5% ВВП на оборону - недостаточно 13.08.2026, 13:48

Андрис Кульбергс

Фото: Andris Kulbergs / Facebook

Сильная экономика может быть только сильной безопасностью.

Пяти процентов ВВП на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы, поэтому Европейскому союзу следует оказывать этим странам больше поддержки. Об этом заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс, передает Delfi.

«5% недостаточно», - отметил он, подчеркнув, что через Латвию проходит внешняя граница Евросоюза.

По его словам, Латвия направляет средства на оборону не только для укрепления национальной безопасности, но и для обеспечения безопасности всей Европы.

Кулбергс считает, что Латвия тратит очень большие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для Европы. Поэтому страны восточного фланга должны получать дополнительное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз.

Он призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики.

«Сильная экономика может быть только сильной безопасностью», - сказал он, подчеркнув, что одних заимствований недостаточно: необходимо также развивать местное производство и оборонную промышленность.

Отвечая на вопрос, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что в первую очередь необходимо сократить лишние расходы, устранить «утечку» из бюджета и искать новые источники экономического роста. Кулбергс утверждает, что ежегодно в бюджет можно было бы дополнительно получать 100, 200 или 300 миллионов евро, однако конкретных мер по обеспечению таких доходов он не назвал.

Премьер заявил, что активно отстаивает этот вопрос в Европейском совете, сотрудничая со странами Балтии, Польшей, Румынией, Финляндией и Швецией. По его мнению, европейское финансирование обороны следует направлять туда, где существует наибольшая угроза, а не распределять равномерно между всеми странами ЕС.

Кулбергс: 5% ВВП на оборону — недостаточно

По его мнению, европейское финансирование обороны должно направляться туда, где существует наибольшая угроза, а не распределяться равномерно между всеми странами ЕС.

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