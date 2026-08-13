У побережья Румынии обнаружили обломки дрона 13.08.2026, 13:53

Была проведена эвакуация.

В Румынии недалеко от села Костинешти обнаружены обломки беспилотника неустановленного типа, сообщает Romania Journal. Фрагмент дрона был замечен в воде.

Подозрительный объект первым увидел около 8:30 турист на пляже. По словам очевидцев, его размер составлял около одного метра, над водой было видно несколько антенн.

На место вызвали правоохранителей. С территории возле пирса была проведена эвакуация, туристов отвели подальше от места, поскольку объект продолжал дрейфовать в воде.

Как и ожидалось, следователи должны были установить, обломки какого беспилотника обнаружены - воздушного или морского.

Очевидцы рассказали, что объект исчез из поля зрения через несколько минут, возможно, он затонул.

Напомним, в Румынии 13 августа дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо поднялись два истребителя F-16.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com