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У побережья Румынии обнаружили обломки дрона

  • 13.08.2026, 13:53
У побережья Румынии обнаружили обломки дрона

Была проведена эвакуация.

В Румынии недалеко от села Костинешти обнаружены обломки беспилотника неустановленного типа, сообщает Romania Journal. Фрагмент дрона был замечен в воде.

Подозрительный объект первым увидел около 8:30 турист на пляже. По словам очевидцев, его размер составлял около одного метра, над водой было видно несколько антенн.

На место вызвали правоохранителей. С территории возле пирса была проведена эвакуация, туристов отвели подальше от места, поскольку объект продолжал дрейфовать в воде.

Как и ожидалось, следователи должны были установить, обломки какого беспилотника обнаружены - воздушного или морского.

Очевидцы рассказали, что объект исчез из поля зрения через несколько минут, возможно, он затонул.

Напомним, в Румынии 13 августа дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо поднялись два истребителя F-16.

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