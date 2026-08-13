В Беларусь возвращается тропическая жара
- 13.08.2026, 14:26
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Стало известно, когда ждать самый жаркий день.
В Беларуси к выходным заметно потеплеет — 16 августа температура местами поднимется до +36°C. При этом на северо-западе страны в воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы, рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 14 августа, погоду будет определять антициклон, который сместится с территории Польши на северо-запад Украины. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ночью температура составит в основном +5…+10°C, местами +11…+13°C. Днем воздух прогреется до +20…+26°C.
В субботу, 15 августа, существенных осадков также не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Температура составит +8…+15°C, в отдельных районах — всего +5…+7°C. Днем станет заметно теплее: от +23°C на северо-востоке до +30°C на юго-западе страны.
Самым жарким днем станет воскресенье, 16 августа. В Беларусь поступит воздушная масса тропического происхождения. Днем температура в основном составит +28…+34°C, а в отдельных районах Брестской области может подняться до +36°C.
При этом погода будет контрастной. На северо-западе, куда придет атмосферный фронт со стороны Польши, местами будет не выше +25…+27°C. Утром и днем там возможны кратковременные дожди и грозы. Во время гроз ветер может усиливаться до сильного порывистого.