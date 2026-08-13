В Гомеле горела воинская часть?9
- 13.08.2026, 20:19
- 16,592
Странный пожар произошел в Новобелицком районе.
13 августа около 9:30 в Гомеле зафиксировали пожар. Согласно анализу снимка, пламя могло возникнуть на окраине Новобелицкого района города – неподалеку от воинской части или территории мазутохранилища.
О пожаре сообщает Telegram-канал «Флагшток». Анализ фотографии, который попал в распоряжение канала, показывает, что пожар произошел на окраине Новобелицкого района Гомеля.
Судя по ракурсу фотографии, черный дым мог идти с территории воинской части 63604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также гаубицы, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище, отмечает издание.
Официальной информации о пожаре на данный момент не поступало. Местные Telegram-каналы также не сообщали о происшествии. Причины пожара пока неизвестны.