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В Гомеле горела воинская часть?

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  • 13.08.2026, 20:19
  • 16,592
В Гомеле горела воинская часть?

Странный пожар произошел в Новобелицком районе.

13 августа около 9:30 в Гомеле зафиксировали пожар. Согласно анализу снимка, пламя могло возникнуть на окраине Новобелицкого района города – неподалеку от воинской части или территории мазутохранилища.

О пожаре сообщает Telegram-канал «Флагшток». Анализ фотографии, который попал в распоряжение канала, показывает, что пожар произошел на окраине Новобелицкого района Гомеля.

Судя по ракурсу фотографии, черный дым мог идти с территории воинской части 63604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также гаубицы, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище, отмечает издание.

Официальной информации о пожаре на данный момент не поступало. Местные Telegram-каналы также не сообщали о происшествии. Причины пожара пока неизвестны.

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