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Дроны поразили аэродром «Саки» в оккупированном Крыму

  • 13.08.2026, 14:31
  • 2,046
Дроны поразили аэродром «Саки» в оккупированном Крыму

Целями атаки также стали моретрансляторы БПЛА.

Силы обороны Украины нанесли удар по диспетчерской башне аэродрома «Саки» в Новофедоровке и ретранслятору для управления ударными БПЛА в районе Черноморского. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на временно оккупированной территории украинского Крыма, - говорится в сообщении. - Поражение этих объектов ослабляет способность противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками».

В Генштабе отметили, что работа по ключевым целям противника продолжается. Силы обороны Украины системно снижают его способности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок.

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