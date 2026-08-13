Дроны поразили аэродром «Саки» в оккупированном Крыму
- 13.08.2026, 14:31
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Целями атаки также стали моретрансляторы БПЛА.
Силы обороны Украины нанесли удар по диспетчерской башне аэродрома «Саки» в Новофедоровке и ретранслятору для управления ударными БПЛА в районе Черноморского. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на временно оккупированной территории украинского Крыма, - говорится в сообщении. - Поражение этих объектов ослабляет способность противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками».
В Генштабе отметили, что работа по ключевым целям противника продолжается. Силы обороны Украины системно снижают его способности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок.