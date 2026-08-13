закрыть
14 августа 2026, пятница, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Люди, которые видели Путина вживую, отметили его странности

12
  • 13.08.2026, 14:24
  • 27,494
Люди, которые видели Путина вживую, отметили его странности

Диктатор РФ поразил не только низким ростом.

В социальной сети Threads завирусился пост о том, как на самом деле выглядит глава России - Владимир Путин.

Те, кто видел его вживую, описали диктатора и даже поделились редкими фотографиями с его молодости, сообщает «Главред».

Так, пользователь serjobatso задал вопрос: «Кто видел Владимира Путина вживую, расскажите какой он?».

Тут же в комментариях ему стали отвечать и описывать личные встречи с диктатором.

Пользователи отмечают его серость, маленькие бегающие глаза, низкий рост, а также его постоянные опоздания, как способ унижения своих оппонентов.

Тут один из очевидцев отмечает, что Путин обожает опаздывать, чтобы показать свою значимость и унизить тех, кто его ждет.

Пользователи неоднократно отмечают его очень низкий рост.

А еще один комментатор отметил то, что Путин никогда не смотрит в глаза собеседнику.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук