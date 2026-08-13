Люди, которые видели Путина вживую, отметили его странности

Люди, которые видели Путина вживую, отметили его странности12
- 13.08.2026, 14:24
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Диктатор РФ поразил не только низким ростом.
В социальной сети Threads завирусился пост о том, как на самом деле выглядит глава России - Владимир Путин.
Те, кто видел его вживую, описали диктатора и даже поделились редкими фотографиями с его молодости, сообщает «Главред».
Так, пользователь serjobatso задал вопрос: «Кто видел Владимира Путина вживую, расскажите какой он?».
Тут же в комментариях ему стали отвечать и описывать личные встречи с диктатором.
Пользователи отмечают его серость, маленькие бегающие глаза, низкий рост, а также его постоянные опоздания, как способ унижения своих оппонентов.
Тут один из очевидцев отмечает, что Путин обожает опаздывать, чтобы показать свою значимость и унизить тех, кто его ждет.
Пользователи неоднократно отмечают его очень низкий рост.
А еще один комментатор отметил то, что Путин никогда не смотрит в глаза собеседнику.