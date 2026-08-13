Журналисты подали в суд на Трампа из-за его постов

Журналисты подали в суд на Трампа из-за его постов4
- 13.08.2026, 14:13
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Президента США обвинили в дискриминации граждан.
Две американские медиаорганизации — The Intercept и Freedom of the Press Foundation — подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за решения социальной сети Truth Social продавать доступ к его постам до их публикации, пишет nv.ua.
Истцы считают, что это нарушает право общественности и журналистов на равный доступ к официальной информации и позволяет Трампу лично зарабатывать на президентских сообщениях.
С 1 августа 2026 года компания Трампа запустила платный интерфейс Truth API; доступ к нему стоит 100 000 долларов в месяц или 60 000 долларов при оформлении подписки на три года. Этот канал предоставляет подписчикам доступ к сообщениям президента и других высокопоставленных чиновников администрации США раньше, чем они становятся доступны широкой общественности.
Фактически Трамп пытается монетизировать доступ к своим заявлениям через компанию, которой он владеет.
У аккаунта президента США @realDonaldTrump около 12,9 млн подписчиков, что делает его крупнейшим на платформе. Трамп использует его для объявления официальных государственных решений о военных операциях, назначениях и увольнениях руководителей ведомств, введении пошлин и других мерах внутренней и внешней политики.
Поэтому истцы считают эту схему коррупционной и неконституционной.
Иск содержит четыре основных обвинения:
- правительственные чиновники не могут извлекать финансовую выгоду из выполнения государственных обязанностей;
- продажа доступа к публичной странице нарушает правила равенства;
- получение общественно значимой государственной информации фактически связано с требованием финансировать частный бизнес президента;
- схема дискриминирует журналистов и граждан по признаку платежеспособности.
Истцы требуют от суда признать эту практику незаконной и запретить Трампу и его администрации публиковать официальную государственную информацию исключительно на Truth Social до тех пор, пока там действует платная система приоритетного доступа.
Согласно контракту с компанией, Трамп обязан сначала публиковать свои посты в Truth Social и не дублировать их на других платформах в течение как минимум шести часов, говорится в иске.