Доллар в Беларуси начал расти еще быстрее 2 13.08.2026, 13:50

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Появились первые результаты сегодняшних торгов.

Четверг, 13 августа, начался с быстрого роста доллара. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки $63 560, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 2,06 копейки и стоит 2,9770 рубля.

Евро вырос на 1,06 копейки и стоит 3,4290 рубля.

Сотня российских рублей снизилась на 1,91 копейки и стоит 3,5869 рубля.

Десяток юаней подорожал на 2,61 копейки и стоит 4,4492 рубля.

В среду доллар подорожал на 0,84 копейки и стоил 2,9564 рубля, евро подорожал на 1,25 копейки и стоил 3,4184 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,94 копейки и стоила 3,6060 рубля, а десяток юаней подорожал на 2,83 копейки и стоил 4,4231 рубля.

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