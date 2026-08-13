Россияне жалуются, что белорусы не сдают им жилье 11 13.08.2026, 14:02

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Сибирячку удивило отношение белорусов к восточным соседям.

Пользовательница Threads lyutaya_anna, которая переехала в нашу страну из РФ, рассказала, с какими проблемами сталкиваются ее соотечественники.

«В Беларуси не сдают жилье россиянам. Для меня какой—то очередной нонсенс. <…> Вариантов 20 перебрали. Ну и на моем канале я задала вопрос и люди пишут, что да, сейчас есть такое дело», — пишет она и приводит скрины переписок в соцсетях:

«Здравствуйте, хотим приехать в Беларусь, встал большой вопрос как снять жилье на длительный срок, все пишут, что граждан РФ не заселяют, может вы знаете что делать?»

«Спрашивают откуда мы, пишу «РФ» — и все, отказ или не читают вовсе. Минск, Гродно».

Другие пользователи соцсети рассказали россиянке, с чем связано такое отношение. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Ну и правильно делают. Ответ на вопрос «что делать» напрашивается сам по себе.

— Регистрировать нужно в милиции, вот и не хотят. В Москве тоже не хотят заморачиваться с регистрацией для беларусов.

— Просто граждане РФ в Беларуси — такие же иностранцы, как и люди других национальностей, а это сопряжено с отдельными сложностями и рисками, спрос внутри страны среди своих граждан на съем в Минске немаленький и в большинстве случаев выберут белоруса, просто потому что это проще и рисков меньше.

— Никто не хочет делать временную регистрацию у себя. А без этого вас на работу даже не возьмут и со страны попросят через три месяца.

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