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Один из крупнейших НПЗ России остановили на полгода после атаки дронов

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  • 13.08.2026, 13:36
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Один из крупнейших НПЗ России остановили на полгода после атаки дронов

Стали известны новые подробности удара в Орске.

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью остановил работу после пожара, вызванного атакой дронов, а на восстановление оборудования может уйти до полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

«Готовимся к худшему сценарию»: заявление властей

«Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию», - написал Солнцев 13 августа.

По его словам, поразительные элементы повредили ключевую инфраструктуру предприятия. Восстановить ее невозможно. Из-за санкционных ограничений ремонт оборудования может растянуться до полугода.

Что это за завод

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в состав компании Forteinvest. Проектная мощность завода составляет 5,76 миллиона тонн нефти в год, это примерно 115 200 баррелей в сутки.

В 2024 году завод переработал 4,2 миллиона тонн сырой нефти. Из этого сырья там произвели:

1,8 миллиона тонн дизельного горючего;

600 тысяч тонн бензина;

500 тысяч тонн битума;

200 тысяч тонн мазута.

Из-за ситуации на заводе поставки горючего в Оренбургской области усложнились. На заправках приоритет предоставляют спецтранспорт, а водителям предлагают запастись терпением.

Напомним, утром 11 августа дроны атаковали Оренбургскую область и на одном из промышленных предприятий региона вспыхнул пожар.

Той же ночью огонь охватил сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода России – Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае и предприятие в Орске.

По информации OSINT-каналов, на орском заводе после взрывов вспыхнул масштабный пожар.

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