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В Украине разработали универсальный дрон-перехватчик

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  • 13.08.2026, 12:38
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В Украине разработали универсальный дрон-перехватчик
Фото: в Украине разработали универсальный дрон-перехватчик (пресс-служба компании)

Стали известны характеристики нового оружия.

Минобороны Украины кодифицировало высокоскоростной перехватчик TAF Kolibri-10. Устройство уже можно приобрести через систему DOT-Chain Defence.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечают в компании, идея создания TAF Kolibri-i10 родилась из практики применения FPV-дрона Kolibri 10 для перехвата вражеских «крыльев».

Основные функции TAF Kolibri-i10 заключаются в уничтожении российских разведывательных и ударных дронов-камикадзе – «Молния», «Орлан» и Zala. Таким образом, перехватчик позволяет предотвращать атаку украинских позиций, прикрывать боевые операции, защищать объекты в прифронтовых зонах и в тылу.

Перехватчик TAF Kolibri-i10 оснащен новой крепкой рамой, которая лучше выдерживает нагрузку и имеет оптимизированное расположение креплений. Также на БпЛА установили более мощные моторы, более надежный крепеж для камеры и скоростные пропеллеры. Также изделие имеет улучшенную общую аэродинамику.

Ручное управление дает оператору полный контроль в критических моментах. Цифровые дневные или ночные камеры позволяют работать в различных условиях. А прошивка MilELRS обеспечивает стабильную работу в условиях активного РЭБ.

Характеристики дрона:

скорость – более 200 км/ч

дальность полета – до 25 км

высота – до 3000 м.

Напомним, что этой ночью украинские дроны устроили настоящий блекаут во временно оккупированном Севастополе. Также сообщается об отключении света в других городах, оккупированных РФ.

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