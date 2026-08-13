На территории Беларуси после ударов ВСУ обнаружили сгоревшую фуру

На территории Беларуси после ударов ВСУ обнаружили сгоревшую фуру5
- 13.08.2026, 12:32
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Сгоревший прицеп был замечер возле погранперехода «Красный камень» на границе с РФ.
На видео, опубликованном изданием «Флагшток», зафиксирован сгоревший полуприцеп без тягача. Возле прицепа находятся автомобили белорусских спецслужб, в том числе милицейский УАЗ с надписью «Добруш».
Место происшествия, вероятно, находится на трассе М-10 на территории Добрушского района, между перекрёстком с дорогой на Дубецкое и мостом через реку Хоропуть.
Сгоревший прицеп мог получить огневое воздействие от БпЛА еще на российской территории утром 11 августа. В тот же день несколько грузовиков пострадали от БпЛА недалеко от погранперехода «Красный Камень».