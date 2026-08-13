Заворот кишок российской экономики Валерий Панюшкин

13.08.2026, 11:40

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Три замкнутых круга.

Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщает, что случаев уклонения от налогов в этом году выявлено на 17% больше чем в прошлом. Ого какой рост!

То ли налогоплательщики стали больше уклоняться от уплаты, то ли полицейские стали лучше раскрывать, а если подумать, то все вместе — самозаводящийся механизм саморазрушения, похожий на заворот кишок.

Знаете, как устроен заворот кишок в человеке?

Вот человек съел что-нибудь нехорошее, кишечник у него воспалился и стал болеть. От этой боли мышцы кишечника рефлекторно сокращаются, то есть еще и давят на больное место. От этого становится еще больнее и мышцы сокращаются еще больше. Еще больнее — еще больше сокращаются мышцы. Когда сокращаться уже некуда, кишки перекручиваются, как перекручивается резинка или электрический провод, если вы хотите его поплотнее смотать.

Кишки перехлестываются, завязываются узлом, сами себя сжимают и рвутся, если вовремя не принять терапевтические меры.

Так и с налогами. Государственному бюджету нужно больше денег, чтобы вести войну, и государство повышает налоги. В ответ на это повышение люди, особенно небольшие предприниматели, которым Путин отменил упрощенную схему налогообложения, чтобы собрать с них как можно больше денег, начинают уклоняться от налогов, чтобы свести концы с концами. А правоохранительные органы одновременно получают приказ собираемость налогов повысить, потому что Путину на войну же нужны деньги, у него отечество в опасности. Вот и получается, что предприниматели чаще подставляются, больше рискуют, а полицейские получают доносы, а налоговики лучше ищут, а следователи бодрей возбуждают дела. Вот вам и первая петля заворота кишок российской экономики.

Но за ней есть и вторая петля, и третья.

Поскольку с предпринимателей, с трудом сводящих концы с концами, штрафов особо не возьмешь, правоохранительные органы идут в суд, и суд принимается арестовывать активы налоговых нарушителей. Некоторые активы, как правоохранители знают заранее или обнаруживают, пока занимаются делом, оказываются довольно хорошими. Ну то есть сию минуту положение так себе из-за нападения правоохранителей, а вообще может быть прибыльный весьма бизнес.

Следовательно, нужно передать эти отобранные у злостных неплательщиков бизнесы кому-нибудь дружественному. Эти новые, дружественные правоохранителям владельцы конфискованных компаний, налогов тем более не платят, потому что они же новые собственники, дружественные правоохранителям. Но продолжает ведь стоять задача повысить собираемость налогов, а кроме того, некоторые правоохранители испытывают обиду и зависть, что хороший актив достался не их дружественному предпринимателю, а дружественному предпринимателю коллеги из соседнего отдела.

И что же? Арестовывают снова, благо раскрыть такое преступление не трудно, а передать хорошую компанию кому-нибудь дружественному очень хочется. Вот вам и вторая петля.

Третью петлю российского экономического заворота кишок обеспечивают во многом украинские дроны.

Потому что многие предприниматели, торговавшие через Wildberries, с целью уклонение от налогов товары эти не проводили через таможенное оформление. Контрабанду то есть продавали: это возможно, если товар не подлежит обязательной маркировке.

Соответственно, когда склад Wildberries взрывается от удара украинского дрона, ни страховку нельзя получить за утраченный товар, ни с маркетплейса нельзя получить компенсацию, ни от государства нельзя ждать возмещения убытков за товар, который сами же торговцы от государства скрывали. Предприниматели несут убытки и, чтобы спасти как-то свой пострадавший бизнес — что? — уклоняются от уплаты налогов все откровеннее. А этого только и надо правоохранителям, перед которыми стоит задача повысить собираемость налогов и которым нравится возможность арестовывать чужие активы и передавать эти активы кому-нибудь своему. Не весь бизнес торгует контрабандой, но почти весь бизнес что-нибудь да нарушает.

Замкнутый круг. Вернее три замкнутых круга, перехлестывающиеся и самозатягивающиеся.

Конечно, российская экономика слишком большая, чтобы ее быстро задушила патологическая перистальтика, но некоторый дискомфорт в организме создается. И каждый, у кого когда-нибудь болел живот, знает: радость жизни с болями в животе испытать нельзя.

Счастье с болями в животе невозможно.

Валерий Панюшкин, The Moscow Times

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