Визит Путина на Курилы вызвал негодование в Японии 13 13.08.2026, 12:15

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Токио считает острова неотъемлемой частью своей территории.

Путин впервые посетил Курильские острова, совершив поездку на Итуруп. Он осмотрел местное рыбоперерабатывающее предприятие после посещения учений Тихоокеанского флота на Сахалине. В Токио визит вызвал резкую реакцию, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Японское правительство направило Москве «решительный протест», вновь заявив о своих претензиях на острова. Токио называет их «Северными территориями» и утверждает, что они являются неотъемлемой частью Японии с точки зрения истории и международного права.

«Северные территории являются неотъемлемой частью Японии», — заявили японские власти, подчеркнув, что визит Путина неприемлем.

Курильский вопрос остается одним из главных препятствий для заключения мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны. Советские войска заняли острова в 1945 году, после чего около 17 тысяч японцев были выселены. Сегодня на Курилах проживают примерно 20 тысяч российских граждан.

Визиты российских руководителей на спорные острова происходят нечасто. Бывший президент России Дмитрий Медведев посещал Курилы в 2010 и 2015 годах, что также вызывало протесты Токио.

Отношения между двумя странами дополнительно ухудшились после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Япония присоединилась к санкциям против Москвы и заняла жесткую позицию по отношению к российской политике.

Курильские острова имеют не только символическое, но и стратегическое значение. Их расположение позволяет России контролировать важные участки северной части Тихого океана, а военное присутствие Москвы в регионе продолжает вызывать обеспокоенность Токио.

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