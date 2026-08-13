«Были в шоке»: фермеры об ажиотаже вокруг «белорусской Швейцарии» 15 13.08.2026, 18:36

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Самая инстаграмная локация августа находится в деревне Пиваши.

Ферма в деревне под Солигорском взорвала Threads на прошлой неделе. Сделать кадры на фоне «белорусской Швейцарии» пользователи готовы с выездом из любой точки. И даже больше: появились посты с предложением выездной съемки. Но некоторые задаются вопросом: а как относятся к внезапному ажиотажу владельцы?

Самая инстаграмная локация августа находится в деревне Пиваши. Именно здесь расположено фермерское хозяйство «КайЯн». Его владельцы занимаются только разведением овец, пишет солигорская газета «Шахтер». И за все пять лет существования о частной ферме большинство белорусов знали, пока не случился пост в Threads, пишет «Онлайнер».

— У меня на ферме стоят камеры видеонаблюдения, я могу из дома посмотреть все, что мне нужно. Открыла как-то вечером в воскресенье одну из камер — и была в шоке, — рассказала журналистам заведующая фермой Наталья.

Только за вечер прошлого воскресенья, вспоминают работники, на ферму приехали семь машин — некоторые из Минска и Гродно. Поводом стало желание сделать фото на фоне «Альп» и пушистых овечек.

Как отнеслись к наплыву незнакомцев на ферме? Пишут, что ажиотаж удивил, но обошлось без конфликтов.

— Люди все лояльные, нормальные: сделали пару фотографий и уехали. Чтобы дошло до скандала, такого не было ни разу, — рассказала Наталья.

И тем не менее территорию пришлось закрыть. Замок на воротах и предупреждающие таблички появились ради безопасности животных.

— У нас овцы дикие и очень пугливые, при виде людей или машин они сразу снимаются с места. Это не контактный зоопарк: к животным здесь не подойдешь и не покормишь. Приезжих в первые дни мы только предупреждали, потому что, если человек ехал издалека, например из Гродно, как-то неудобно сразу же выпроваживать их с территории. Поэтому поначалу просила только об одном: пусть под своими постами пишут, что на территорию не пускают, чтобы следующие уже знали. А снимать возле фермы — пожалуйста, оттуда тоже хорошие фотографии.

Кстати, монетизировать внезапный ажиотаж и предоставлять ферму для съемок владельцы не планируют.

— Нам это просто невыгодно и незачем. У нас свой бизнес, у нас свой рабочий процесс, и сидеть здесь, встречать людей и водить их по территории мы не хотим. Гостей надо кем-то сопровождать, а значит, брать в штат еще одного человека. Мало ли куда кто-то залезет, отвечать в итоге нам. И потом, у нас не зоопарк, овцы не ручные. Люди ведь все захотят их покормить, а они к рукам не идут. Даже если пара овечек подойдет, получится, что один покормил, а второй тут же спросит: почему я не могу, я же заплатил.

По словам фермеров, с наступлением холодов наплыв желающих прекратится сам собой. И тогда они вернутся к привычной жизни.

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