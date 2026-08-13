Стало известно, в каком городе пройдет «Евровидение-2027»
- 13.08.2026, 11:29
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Кроме того, организаторы утвердили новые правила конкурса.
В следующем году международный песенный конкурс «Евровидение» будет иметь новые правила в отношении стран, находящихся в состоянии войны. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (ЕВС), пишет УНИАН.
«После ежегодного пересмотра EBU конкурса «Евровидение» руководящий орган мероприятия, Референтная группа, утвердила ряд изменений и уточнений к Правилам следующего года в Болгарии. Обновления были внесены с учетом отзывов участников после конкурса в Вене в 2026 году и направлены на обеспечение большей ясности для всех участников, включая артистов и тех, кто работает над производством. Они также усиливают защиту молодых артистов и гарантируют, что «Евровидение» всегда может проходить в безопасном и надежном месте».
Таким образом, согласно новым правилам, песенный конкурс официально запрещено проводить в странах-победителях, где идет война или сложная «геополитическая ситуация». В случае необходимости ЕВС может заказать независимую оценку безопасности государства, которое получит право принимать конкурс в следующем году.
«Назначенный организатор вещания возьмет на себя все права, обязанности и ответственность, связанные с проведением конкурса, включая ответственность за организацию, производство и проведение мероприятия. Организатор трансляции будет проводить конкурс самостоятельно и не будет обязан проводить мероприятие от имени другого члена», – говорится в заявлении.
Кстати, также стало известно, в каком именно городе будет проведён конкурс в 2027 году. Им станет Бургас. Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, а финал – 15 мая.