Католики просят молиться о выздоровлении Тадеуша Кондрусевича

Католики просят молиться о выздоровлении Тадеуша Кондрусевича1
- 13.08.2026, 11:13
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Архиепископ проходит реабилитацию в республиканском центре в Аксаковщине.
Директор портала Белорусского костела Catholic.by Павел Эйсмонт просит помолиться о выздоровлении архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
«Состояние здоровья архиепископа Тадеуша Кондрусевича стабилизировано, но ему нужна наша духовная поддержка», — говорит он.
Иерарх, который, несмотря на свои 80 лет и серьезную болезнь, остается очень активным в сфере душпастырства, посещая торжества в разных приходах Беларуси. 22 июля был срочно госпитализирован в одну из больниц Минска по причине плохих результатов исследования сердца. Однако почти две недели пребывания там существенного улучшения его здоровья не принесли. Поэтому он был доставлен в РНПЦ Кардиологии, где ему была проведена операция по стентированию стенок кровеносных сосудов.
С 10 августа иерарх проходит реабилитацию в республиканском центре в Аксаковщине.
Архиепископ признается, что божье провидение, благодаря очень своевременно сделанному врачами исследованию сердца, сохранило его от повторного инфаркта миокарда.
И хотя ситуация, связанная со здоровьем сердца, была стабилизирована, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу нужна молитва как можно большего количества верующих о его физическом выздоровлении.
Ксендз Павел Эйсмонт, который также является секретарем архипастыря, просит всех неравнодушных людей «вознести молитву о его выздоровлении, чтобы он мог в дальнейшем активно служить Богу и людям, чего он всегда очень жаждет».