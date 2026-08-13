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«Безумный Макс» на море: Россия обвязывает танкеры сетками из-за атак дронов

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  • 13.08.2026, 11:02
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«Безумный Макс» на море: Россия обвязывает танкеры сетками из-за атак дронов
Фото: Yoruk Isik

Украина провела одну из самых интенсивных атак на судоходство РФ.

Российские нефтяные танкеры и портовые терминалы оснащаются сетками и клетками для защиты от украинских беспилотников. На видеозаписи, сделанной аналитиком в области судоходства Йоруком Исиком, можно увидеть, как танкер вышел из Черного моря через Босфор с сетками против дронов и штабелированными резервуарами для воды, подвешенными по бокам судна. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что сетки против дронов и металлические клетки стали важным защитным слоем на суше во время войны в Украине, однако до недавнего времени их не видели на море. На снимках видно, что боковая часть мостика судна завешена сеткой, а его крыша покрыта клетками.

«В фильмах о «Безумном Максе» нет ничего, что могло бы превзойти это», - сказал Исик, возглавляющий консалтинговую компанию Bosphorus Observer со штаб-квартирой в Стамбуле.

Он добавил, что ещё один танкер, находящийся под санкциями, а именно «Ризвель», тоже плавает в Мраморном море и покрыт сетками.

В течение последних двух месяцев Украина провела одну из самых интенсивных атак на судоходство, которые когда-либо видели, нацеливаясь на российские суда в Азовском и Черном морях в попытке перекрыть поставки российской нефти, напомнили журналисты издания.

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