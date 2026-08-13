Бывший политзаключенный: Не теряйте упорства и веры в победу 5 13.08.2026, 10:52

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Впереди много работы.

Бывший политзаключенный Ким Самусенко рассказал о событиях, которые происходили в Минске 9-10 августа 2020 года:

«Я снова могу свободно дышать и вспоминать тот вечер, те глаза моих соседей, которые стояли возле избирательного участка и не понимали, как их так обманули, слезы моей подруги, которая была наблюдателем и не смогла сдержать эмоций, когда прочитала официальные результаты.

Я не могу забыть учителей, некоторые из которых когда-то преподавали в моей школе, а теперь они, как крысы, выбегали из моей школы через заднюю дверь.

Я не могу забыть руководителя РУВД Фрунзенского района, который дал слово, что все будет по закону, не будет задержаний и насилия.

Я знаю ребят, которые оказались в том отделении Фрунзского РУВД той ночью. Было насилие, но не было закона.

Он дал мне слово только потому, что боялся, потому что видел людей вокруг. Он даже боялся надеть форму и пришел в штатской одежде.

И я не могу простить его.

Мне странно читать, когда говорят, что белорусы не знали, что той ночью будет насилие.

Я знал, что будет, и думал, что его будет больше. Но не выходить — значит потерять совесть, потерять совесть — значит потерять себя.

Те, кто говорят, что не ожидали насилия, либо наивны (и это хорошо, потому что, к сожалению, это больно, но со временем становится лучше), либо глупы (что хуже, потому что обычно не становится лучше), либо они намеренно лгут себе, чтобы не брать на себя ответственность за неготовность к насилию, за то, что не сделали всего, что нужно было сделать (что хуже всего).

Я был готов к насилию, поэтому, несмотря на жару, на мне была черная байка, маска (потому что я знал, что они будут искать), тактические очки (потому что я знал, что будут резиновые пули), в рюкзаке было молоко (потому что я знал, что будет газ). Был газ, были пули, искали.

И самое неприятное было то, что дома на столе лежал конверт с двумя прощальными письмами моей семье и инструкциями о том, что делать, если что.

Мы перешли Рубикон 9 августа в 22:49, когда в толпе разъяренных, но все еще мирных людей взорвалась первая светошумовая граната.

После этого переворачивать страницы — это насиловать достоинство людей.

Мы это понимаем, и они это понимают.

Поэтому впереди много работы. Я не знаю, какая дата будет той, которую мы позже будем помнить как день взрыва последней гранаты (и боюсь, это будет не светошумовая граната), но этот день настанет. Другого пути нет.

Как же я хочу снова увидеть свой народ сосредоточенным, злым, напряженным и очень энергичным, как в ту и несколько последующих ночей.

Держитесь, мальчики и девочки!

Точите свои косы, не теряйте упорства и веры в победу, не дайте колхозным трусам одержать победу в ваших душах и мыслях!»

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