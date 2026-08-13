Украинские дроны уничтожили РСЗО и танки РФ на Лиманском направлении 4 13.08.2026, 10:34

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Также среди пораженных целей – артиллерия и техника.

Пилоты подразделения «Страж» бригады «Помста» ВСУ в ходе очередного рейда на Лиманском направлении уничтожили ряд единиц вражеской техники и живой силы.

Украинские военные поделились подборкой кадров с результатами боевых действий в Telegram-канале ГПСУ.

В ходе рейда были уничтожены 2 российских танка, РСЗО «Козерог-1», 2 пушки, мототранспорт, генератор и антенна связи.

Также ударными беспилотниками нанесены удары по живой силе противника.

Все цели были обнаружены и уничтожены пилотами подразделения «Страж» во время ударов по вражеским позициям в лесопосадках.

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