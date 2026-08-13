The Times: Тони Блэра вдохновил подход Украины к вооружению 2 13.08.2026, 9:59

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Тони Блэр

ФОТО: GETTY IMAGES

Киев перенял принципы британской реформы государственного управления.

Украина перенесла принципы британской реформы государственного управления времен Тони Блэра на военные закупки. Результатом стала система, в которой подразделения получают возможность самостоятельно выбирать необходимые дроны, а производители конкурируют за заказы, пишет The Times.

Глава украинского Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов рассказал изданию, что на создание новой модели его вдохновили лекции профессора Лондонской школы экономики Джулиана Ле Гранда о так называемом «квазирынке» государственных услуг.

Эту идею адаптировали к военным потребностям. Вместо того чтобы ждать централизованного решения, украинские бригады могут самостоятельно заказывать необходимые беспилотники через платформу DOT-Chain Defence. Деньги направляются непосредственно подразделениям, а производители конкурируют за их заказы.

«Производители конкурируют за заказы, а поставки идут напрямую в части», — пишет The Times.

Такая схема заметно сократила сроки. Если раньше закупка и доставка техники могли занимать от шести до девяти месяцев, то теперь некоторые поставки укладываются примерно в девять дней.

Дополнительным стимулом стала система e-points. Бригады получают специальные баллы за подтвержденные результаты применения техники на поле боя и могут использовать их для приобретения новых беспилотников.

С июля 2025 года украинским подразделениям поставили более 1,2 млн дронов и связанных с ними систем. При этом стандартизированные боеприпасы Украина по-прежнему закупает централизованно.

Опыт Киева заинтересовал и Великобританию. Британское Министерство обороны изучает украинскую систему, пытаясь найти способы ускорить собственные закупочные процедуры. «Принципы выбора и конкуренции можно перенести даже на закупку вооружений», — отмечают авторы.

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