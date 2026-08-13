Абсурдная скрытность Путина превратила всю его жизнь в спецоперацию 3 13.08.2026, 9:33

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Что еще скрывает Кремль?

История с тайной подменой самолета президента США Дональда Трампа выглядит впечатляюще лишь на фоне американских реалий. В России подобный уровень секретности вокруг Путина давно стал частью системы его работы, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Журналисты отмечают, что российские власти могут скрывать реальные даты и места встреч президента вплоть до момента публикации официальных материалов. Иногда записи появляются с задержкой или в измененной последовательности, создавая впечатление, будто встреча состоялась именно в тот день, когда ее показали по телевидению.

Одним из способов скрыть настоящее местонахождение Путина стали практически одинаковые кабинеты, оборудованные в разных президентских резиденциях. По данным журналистских расследований, определить, где именно находится глава государства, иногда пытаются по совершенно неожиданным деталям — например, по состоянию растений в его кабинете.

Еще один элемент системы — специальный бронированный поезд. Его маршруты могут включать закрытые станции и участки, которые позволяют минимизировать вероятность отслеживания передвижений. Также журналисты обращают внимание на возможное использование автомобилей-приманок и других способов запутать наблюдателей.

Такая система безопасности особенно усилилась после пандемии COVID-19 и начала полномасштабной войны России против Украины. Однако ее задача, как отмечает издание, может заключаться не только в защите президента.

Секретность помогает создавать образ руководителя, который постоянно находится в работе, контролирует ситуацию и способен неожиданно появиться в любом месте.

На этом фоне попытки ограничить доступ журналистов к передвижениям американского президента выглядят для российских наблюдателей вполне знакомо. Но, по словам собеседников NYT, российская система скрытности вокруг Путина достигла уровня абсурда.

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