Туск о историческом для Польши моменте: Мы будем морской державой 4 13.08.2026, 8:51

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Фото: gov.pl

В Гдыне на воду спустили новый фрегат.

В Гдыньском морском порту на воду спустили новый фрегат ВМС ORP Wicher, сообщает «Польское радио».

— Мы будем, и я не стесняюсь использовать это слово, морской державой. Потенциальный агрессор много раз подумает, прежде чем начать враждебные действия, имея в виду, что у нас есть такие возможности, как ORP Wicher, — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск непосредственно перед церемонией присвоения имени новому фрегату ВМС.

Фото: gov.pl

Премьер-министр заявил, что польская судостроительная промышленность — это источник гордости.

Перед спуском на воду корабля ORP Wicher в Гдыньском морском порту премьер-министр заявил, что это судно является примером необходимых масштабных инвестиций в оборону. Такие большие расходы оправдывает безопасность Балтийского моря, отметил Дональд Туск.

— Польша снова повернулась лицом и сердцем в сторону своего моря. Мы будем морской сверхдержавой в военном смысле, потому что существует немного судов, которые будут у нас, они подготовлены к вызовам XXI века.

Фото: gov.pl

Дональд Туск подчеркнул, что создание современного флота вытекает из необходимости защиты стратегических объектов на побережье:

— То, что Польша становится сверхдержавой на море, вытекает из необходимости защищать то, что польское в Балтийском море. Это порты, атомная электростанция, десятки ветряных электростанций, флот. Всё это требует защиты. Мы строим суда не потому, что готовимся к войне, а чтобы предотвратить конфликты.

Премьер-министр отметил, что польская судостроительная промышленность обеспечивает тысячи рабочих мест и реализует крупные многомиллиардные инвестиции.

ORP «Wicher» — это современный многофункциональный фрегат, конструкция которого основана на британском проекте «Arrowhead 140» и адаптирована к требованиям польской армии.

Фото: gov.pl

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