Чем завтракать людям после 50 лет? 5 13.08.2026, 8:43

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Ученые посоветовали, какие продукты выбрать.

Завтрак в первые часы после пробуждения полезен для контроля уровня сахара в крови, поддержания мышечной массы и нормальной работы обмена веществ.

Однако утверждение о том, что женщинам после 50 лет обязательно нужно есть строго в течение часа после пробуждения, чтобы «сбалансировать гормоны», является слишком категоричным. Как отметили диетологи, ориентироваться нужно прежде всего на регулярность питания и состав первого приема пищи, пишет Eatingwell.

Почему важно время завтрака

Уровень кортизола в организме повышается утром, помогая проснуться, активировать энергетические запасы и подготовить организм к началу дня. Поэтому завтрак в течение одного-двух часов после пробуждения соответствует естественным биологическим ритмам организма.

При этом еда не способна мгновенно «отрегулировать» кортизол или полностью сбалансировать гормоны.

Исследования выяснили, что прием пищи в первой половине дня лучше для метаболизма, чем регулярные поздние приемы пищи.

Особенно это актуально после 50 лет, когда чувствительность к инсулину и способность организма поддерживать мышечную массу могут постепенно снижаться, установили исследования.

После 50 лет особенно важен белок

Специалисты посоветовали начинать день с продуктов, богатых белком. После 50 лет организм становится менее эффективным в использовании белка для поддержания мышц, поэтому потребление достаточного количества этого вещества очень важно.

Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости и снизить вероятность переедания в течение дня.

Полезно сочетать белок с клетчаткой. Для завтрака подойдут, например, яйца, натуральный йогурт или творог вместе с фруктами, овощами, овсянкой, орехами или семенами.

Не обязательно есть сразу после пробуждения

Если утром нет аппетита, заставлять себя завтракать сразу после подъема не нужно. Диетологи отметили, что гораздо важнее качество еды и возможность придерживаться выбранного режима питания.

Если завтрак в течение первого часа не подходит, можно перенести его на середину утра. Главное, как выяснили исследования, не превращать пропуск завтрака в привычку, при которой основная часть калорий приходится на поздний вечер.

Что выбрать на завтрак

Специалисты рекомендовали выбирать продукты, которые обеспечивают организм белком и клетчаткой. Это могут быть яйца, овсянка, натуральные кисломолочные продукты, фрукты, овощи, авокадо и орехи.

Также полезно заранее подготовить завтрак. Например, можно с вечера приготовить овсянку или заранее нарезать фрукты – это уменьшает вероятность пропустить утренний прием пищи из-за нехватки времени.

Таким образом, универсального часа для завтрака после 50 лет не существует. Если это удобно, лучше есть в первые один-два часа после пробуждения и стараться придерживаться режима. Однако гораздо важнее, чтобы завтрак содержал достаточно белка и клетчатки, а питание в целом оставалось регулярным.

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