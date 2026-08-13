Чем завтракать людям после 50 лет?5
- 13.08.2026, 8:43
- 7,296
Ученые посоветовали, какие продукты выбрать.
Завтрак в первые часы после пробуждения полезен для контроля уровня сахара в крови, поддержания мышечной массы и нормальной работы обмена веществ.
Однако утверждение о том, что женщинам после 50 лет обязательно нужно есть строго в течение часа после пробуждения, чтобы «сбалансировать гормоны», является слишком категоричным. Как отметили диетологи, ориентироваться нужно прежде всего на регулярность питания и состав первого приема пищи, пишет Eatingwell.
Почему важно время завтрака
Уровень кортизола в организме повышается утром, помогая проснуться, активировать энергетические запасы и подготовить организм к началу дня. Поэтому завтрак в течение одного-двух часов после пробуждения соответствует естественным биологическим ритмам организма.
При этом еда не способна мгновенно «отрегулировать» кортизол или полностью сбалансировать гормоны.
Исследования выяснили, что прием пищи в первой половине дня лучше для метаболизма, чем регулярные поздние приемы пищи.
Особенно это актуально после 50 лет, когда чувствительность к инсулину и способность организма поддерживать мышечную массу могут постепенно снижаться, установили исследования.
После 50 лет особенно важен белок
Специалисты посоветовали начинать день с продуктов, богатых белком. После 50 лет организм становится менее эффективным в использовании белка для поддержания мышц, поэтому потребление достаточного количества этого вещества очень важно.
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости и снизить вероятность переедания в течение дня.
Полезно сочетать белок с клетчаткой. Для завтрака подойдут, например, яйца, натуральный йогурт или творог вместе с фруктами, овощами, овсянкой, орехами или семенами.
Не обязательно есть сразу после пробуждения
Если утром нет аппетита, заставлять себя завтракать сразу после подъема не нужно. Диетологи отметили, что гораздо важнее качество еды и возможность придерживаться выбранного режима питания.
Если завтрак в течение первого часа не подходит, можно перенести его на середину утра. Главное, как выяснили исследования, не превращать пропуск завтрака в привычку, при которой основная часть калорий приходится на поздний вечер.
Что выбрать на завтрак
Специалисты рекомендовали выбирать продукты, которые обеспечивают организм белком и клетчаткой. Это могут быть яйца, овсянка, натуральные кисломолочные продукты, фрукты, овощи, авокадо и орехи.
Также полезно заранее подготовить завтрак. Например, можно с вечера приготовить овсянку или заранее нарезать фрукты – это уменьшает вероятность пропустить утренний прием пищи из-за нехватки времени.
Таким образом, универсального часа для завтрака после 50 лет не существует. Если это удобно, лучше есть в первые один-два часа после пробуждения и стараться придерживаться режима. Однако гораздо важнее, чтобы завтрак содержал достаточно белка и клетчатки, а питание в целом оставалось регулярным.